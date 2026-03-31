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Des sénateurs américains interrogent le président de la FCC sur l'accord Nexstar-Tegna, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les membres de la commission du commerce du Sénat américain ont interrogé le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, et ont critiqué son approbation de la fusion de Nexstar NXST.O avec Tegna GTTG.F sans un vote de l'ensemble de la commission, a rapporté Bloomberg News lundi.

Voici quelques détails:

* La lettre à Brendan Carr a été envoyée conjointement par le sénateur républicain Ted Cruz et la démocrate Maria Cantwell, selon le rapport de Bloomberg.

* Les sénateurs ont dit à Brendan Carr qu'il avait autorisé de manière inappropriée le personnel de l'agence à approuver la fusion, même si cela impliquait de renoncer à des règles anti-consolidation majeures, a déclaré Bloomberg, citant une copie de la lettre.

* Les sénateurs ont déclaré que les questions politiques importantes devaient être abordées par l'ensemble de la FCC lors d'un vote.

* La FCC a approuvé la vente de Tegna, propriétaire de chaînes de télévision locales, à Nexstar pour un montant de 3,54 milliards de dollars au début du mois, malgré les objections des États dirigés par des démocrates, après quoi les sociétés ont rapidement conclu l'opération.

* Toutefois, la semaine dernière, un juge américain a ordonné à Nexstar de séparer temporairement les actifs de Tegna en attendant de déterminer si l'opération est contraire aux lois fédérales sur la concurrence.

* La FCC, la Commission du commerce du Sénat , Ted Cruz et Maria Cantwell n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

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