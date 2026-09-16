Des sénateurs américains demandent davantage d'informations sur la proposition de Trump concernant le nucléaire saoudien, selon une lettre

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* Lettre signée par plusieurs démocrates et deux républicains

* L'accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie saoudite a été transmis au Congrès le mois dernier pour examen

* La lettre n'aborde pas la question de la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël

par Patricia Zengerle

Des sénateurs américains, démocrates et républicains, ont demandé mercredi à l’administration du président Donald Trump de déclassifier et de rendre publiques toutes les informations relatives à un projet d’accord avec l’Arabie saoudite sur l’énergie nucléaire civile, y compris deux “lettres d’accompagnement” classifiées conclues avec Riyad.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État Marco Rubio et au secrétaire à l’Énergie Christopher Wright, à laquelle Reuters a eu accès , les sénateurs ont fait remarquer que le gouvernement avait conclu des dizaines de ces accords nucléaires dits « 123 » avec d’autres pays sans dissimuler de telles informations.

“L’accès au texte intégral est nécessaire pour que le Sénat et le public puissent bien comprendre les engagements pris au nom de la nation et ceux pris par l’Arabie saoudite envers les États-Unis”, indique la lettre.

Les départements d’État et de l’Énergie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La lettre a été rédigée sous l’impulsion des démocrates Jeff Merkley (Oregon) et Ed Markey (Massachusetts) et signée par 13 autres sénateurs démocrates, un sénateur indépendant siégeant avec le groupe démocrate, ainsi qu’ deux républicains, Rand Paul (Kentucky) et John Kennedy (Louisiane).

Trump a transmis au Congrès en août le projet d’accord avec l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi un délai de 90 jours pour que les législateurs l’examinent et leur donnant la possibilité de tenter d’adopter une résolution de désapprobation.

Depuis , les législateurs font pression pour que soient déclassifiées les lettres d’accompagnement, conclues parallèlement à l’accord proposé,ainsi que pour la publication des documents connexes.

L’accord sur le nucléaire a également soulevé des questions quant à savoir si l’Arabie saoudite obtiendrait cet accord sans normaliser ses relations avec Israël. Trump a déclaré qu’il n’entrerait en vigueur que si Riyad s’engageait dans cette voie, mais des assistants du Congrès ont indiqué que rien dans le pacte ne traitait de cette question.

La lettre envoyée mercredi ne faisait pas mention de la question israélienne.

Cet accord nucléaire d’une durée de 30 ans prévoit la construction de réacteurs AP1000, un projet d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui profiterait à Westinghouse, détenue conjointement par la société canadienne Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.N .

Certains législateurs démocrates et défenseurs de la non-prolifération ont critiqué cet accord nucléaire, lui reprochant de ne pas interdire à l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium ou de retraiter des déchets nucléaires, deux voies potentielles menant à la fabrication d’une arme nucléaire. Les Émirats arabes unis avaient accepté de telles mesures, considérées comme la “norme d’excellence”, dans le cadre de leur accord nucléaire civil conclu avec Washington en 2009.

L’administration Trump affirme que l’accord comporte les mesures de non-prolifération requises par la loi.