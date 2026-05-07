Airbus annonce la commande de 150 avions A220 par AirAsia

Des employés travaillent sur un Airbus A220-300 à l'usine de Mirabel

La compagnie aérienne AirAsia ​a commandé 150 avions A220 à Airbus a déclaré mercredi le directeur ​général d'Airbus Aviation commerciale, Lars Wagner, ​lors d'un événement ⁠à Québec au Canada.

Le directeur général ‌d'AirAsia, Tony Fernandes, qui a indiqué que le montant ​de ‌l'accord était de 19 milliards ⁠de dollars, a précisé que le début des livraisons devrait intervenir ⁠au premier ‌trimestre 2028.

Le dirigeant a ⁠ajouté que le transporteur aérien ‌pourrait faire une commande ⁠supplémentaire de 150 avions si ⁠Airbus fabriquait ‌une version agrandie de son ​A220.

Reuters rapportait ‌en janvier qu'Airbus s'apprêtait à proposer aux compagnies aériennes ​et aux sociétés de leasing une version plus ⁠grande de son avion régional A220, en vue de lancer son développement cette année.

(Reportage d'Alison Lampert et Ryan Patrick Jones; version française ​Zhifan Liu)