Des rumeurs évoquent un intérêt d'Eli Lilly pour Abivax
information fournie par AOF 10/12/2025 à 14:01

(AOF) - L laboratoire américain Eli Lilly pourrait être intéressé par Abivax (+9,71%, à 115,20 euros),selon Reuters, qui cite deux traders. Ce qui expliquerait l’envolée de l’action de la société de biotechnologie française. Le cours de cette dernière a flambé de de 1 453,25% depuis le début de l’année.

