Des propos favorables d'analystes soutiennent ASML
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:18
Revenant sur cette publication, UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre avec un objectif de cours porté de 1 400 à 1 500 euros, une cible recelant 26% de potentiel de hausse pour le titre du spécialiste des systèmes de lithographie.
"Les commandes record d'ASML au 4e trimestre et la croissance de la logique avancée entraînent une augmentation de 3 à 8% de nos estimations de BPA pour 2027 et 2028", met en avant le broker dans le résumé de sa note.
De même, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et remonte son objectif de cours, quoique plus modestement, de 1 400 à 1 420 euros, saluant la "confirmation de l'amélioration significative de la visibilité sur 2026 et 2027".
Le bureau d'études pointe des commandes historiquement élevées, "reflétant enfin l'urgence d'ajouter des capacités dans la logic et la DRAM", et une "croissance plus forte que prévu en 2026, largement tirée par l'EUV et l'installed base management".
"Le haut de la fourchette en 2026 dépend plutôt des clients et la visibilité est déjà bonne sur 2027", estime Oddo BHF, ajoutant que "le mix devrait s'améliorer en 2027, condition nécessaire pour maintenir la trajectoire 2030 sur ce sujet".
Valeurs associées
|1 247,800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+4,47%
