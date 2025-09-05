Des profits en amélioration pour Viel & Cie au 1er semestre
La maison mère de Compagnie Financière Tradition (intermédiation professionnelle) et de Bourse Direct (bourse en ligne) a enregistré un chiffre d'affaires de 653,5 MEUR, en hausse de 9,4% à cours de change variables (+9,9% à cours constants).
'La bonne performance de Compagnie Financière Tradition est soutenue par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l'introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues', précise Viel & Cie.
Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance avant tout organique. Par ailleurs, le maintien de la qualité de son bilan et sa gestion rigoureuse des coûts demeurent des axes stratégiques prioritaires.
Concernant Bourse Direct, l'activité est soutenue depuis le début de l'année dans un contexte de plus forte volatilité des marchés. Par ailleurs, le niveau des produits d'intérêt reste élevé en 2025 mais suit l'évolution des taux d'intérêt.
