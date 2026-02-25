Des profits annuels plombés par les droits de douane pour Interparfums
Toujours hors droits de douane, le résultat opérationnel retraité du fabricant de parfums de luxe a atteint 182,8 MEUR sur l'exercice écoulé, en hausse de près de 3%, impliquant une marge là aussi stable à 20,3%.
Le taux de marge brute de 2025 a reculé de près d'un point à 64,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 899,4 MEUR, dans un contexte "marqué par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité".
Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale mixte du 24 avril un dividende stable à 1,05 EUR par action. Une nouvelle attribution gratuite d'actions sera également proposée en juin prochain, pour la 27e année consécutive.
"En 2026, à l'aune des nombreux lancements prévus en 2027 et 2028, Interparfums entend augmenter ses investissements et les dépenses associées, tout en conservant une marge opérationnelle élevée, sur la base de la parité euro dollar actuelle", affirme son DGD Philippe Santi.
