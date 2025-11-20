Des procureurs taïwanais enquêtent sur un ancien dirigeant de TSMC pour des problèmes de sécurité liés aux puces électroniques

Taïwan enquête sur un cadre retraité de TSMC 2330.TW qui a récemment rejoint Intel

INTC.O , a déclaré mercredi le ministre de l'économie de l'île, après que les médias locaux ont rapporté qu'il pourrait avoir apporté à son nouvel employeur des données sur les technologies de pointe du fabricant de puces.

Des médias taïwanais, dont le Liberty Times, ont rapporté cette semaine que Wei-Jen Lo, qui a joué un rôle clé dans l'évolution des technologies de pointe de TSMC en matière de fabrication de puces de 2 nanomètres à 5 nanomètres, aurait emporté des données de l'entreprise avant de rejoindre Intel en octobre.

Wei-Jen Lo n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le bureau du procureur général de Taïwan a déclaré mardi qu'il était au courant des informations diffusées par les médias et qu'il avait ouvert un dossier pour examiner l'affaire. Aucune plainte ou accusation formelle n'a été déposée.

Le ministre taïwanais de l'économie, Kung Ming-hsin, a déclaré mercredi que le gouvernement était préoccupé par la sécurité nationale, qui comprend la protection des technologies avancées en matière de semi-conducteurs.

"Le ministère des affaires économiques coopérera avec les procureurs en expliquant les mécanismes de contrôle actuels pour les technologies de base de Taïwan et en évaluant s'il existe des problèmes liés à la loi sur la sécurité nationale", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le gouvernement surveillerait de près si la situation pouvait affecter l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs ou ses relations avec les clients.

TSMC n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Intel, qui n'a pas dévoilé publiquement la nomination de Wei-Jen Lo, n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire jeudi.

Une source au fait de l'affaire a déclaré que Wei-Jen Lo travaillait actuellement chez le fabricant de puces américain et qu'il relevait directement du directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan.

Wei-Jen Lo a passé 21 ans chez TSMC avant de prendre sa retraite cette année en tant que vice-président senior pour le développement de la stratégie d'entreprise.

Auparavant, il a dirigé la recherche et le développement de technologies avancées de TSMC, contribuant à la production de masse pour les processus de fabrication 5-nm, 3-nm et 2-nm, et renforçant les liens avec les fournisseurs, selon l'entreprise et l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan.

Avant de rejoindre TSMC en 2004, Wei-Jen Lo a travaillé chez Intel pendant 18 ans. Il a occupé les fonctions de directeur du développement technologique et de directeur d'usine, dirigeant le centre de développement d'Intel à Santa Clara, en Californie.