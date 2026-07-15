« Des procédures d'autorisation préalable simplifiées et des outils numériques renforcent la confiance envers les assureurs », déclare le président d'Aetna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

L'allègement des procédures d'autorisation préalable, dans le cadre desquelles les cliniciens doivent faire approuver au préalable les actes médicaux et les médicaments par les caisses d'assurance maladie, ainsi que les solutions numériques de gestion des soins ont renforcé la confiance des prestataires envers les assureurs, a déclaré mercredi Steve Nelson, président d'Aetna CVS.N .

La confiance globale des prestataires envers les assureurs a augmenté de 13 % cette année, passant d’une note de 5,4 au premier trimestre de cette année à une note de 6,1, selon les données d’une enquête menée par le cabinet d’études Morning Consult.

Les notes sont évaluées sur une échelle de 1 à 10.

Les assureurs santé ont renforcé la confiance des prestataires en simplifiant les autorisations préalables, c’est-à-dire les validations nécessaires avant que les patients ne reçoivent des soins, et en tirant parti de la technologie pour accélérer les validations et réduire les frictions administratives, a expliqué M. Nelson.

La part des prestataires estimant que les assureurs tiennent systématiquement leurs promesses a augmenté de 16 % au deuxième trimestre, pour atteindre 52 %.

CVS Health a parrainé l’enquête Aetna Provider Survey, qui a porté sur 723 personnes, allant des cliniciens aux dirigeants du secteur des technologies de la santé, et qui est menée chaque trimestre par le cabinet indépendant Morning Consult. Les demandes d’autorisation préalable constituaient le principal facteur de charge administrative pour les personnes interrogées, 60 % des prestataires citant ces autorisations comme un facteur clé de cette charge. Quarante-deux pour cent et 41 % des prestataires ont respectivement indiqué que la saisie répétée des données des patients et la soumission des documents de facturation étaient à l’origine des formalités administratives. Les principaux assureurs santé américains , y compris leurs concurrents UnitedHealthcare et Cigna, se sont engagés volontairement à rationaliser et à réduire les exigences en matière d’autorisation préalable. M. Nelson a indiqué que, au cours des 18 derniers mois, CVS avait réduit le nombre d’autorisations préalables auxquelles sont confrontés les prestataires et les patients, en uniformisant la procédure de demande pour la plupart des pathologies et en regroupant les autorisations pour des pathologies telles que le cancer. Il a ajouté que davantage de patients bénéficiaient désormais d’une seule autorisation préalable pour l’ensemble de leurs médicaments . CVS a annoncé mercredi son intention de lancer un assistant basé sur l’intelligence artificielle (IA) capable d’appeler directement les prestataires et de prendre des rendez-vous pour le compte des assurés.

« On entend beaucoup parler des difficultés rencontrées par les cliniciens face à la charge administrative qui leur incombe, et nous pensons que cet outil est non seulement plus avantageux pour les patients, mais qu’il permet également de lever une partie de l’incertitude », a déclaré M. Nelson, d’Aetna.