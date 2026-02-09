Des prêtres affirment que l'entreprise GEO, sous-traitante de l'ICE, a rejeté le vote des actionnaires sur l'examen des droits de l'homme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Un ensemble d'investisseurs catholiques a déclaré lundi que l'opérateur de prisons privées GEO Group avait rejeté un vote des actionnaires destiné à faire la lumière sur les violations présumées des droits de l'homme dans son exploitation des centres de détention de l'ICE dans le cadre de la répression de l'immigration du président américain Donald Trump.

L'entrepreneur public est devenu l'un des plus grands bénéficiaires de l'expansion de l'agence de l'immigration et des douanes de Trump, y compris l'exploitation d'un centre de détention à croissance rapide dans le sud de la Californie. Des plaintes pour mauvais traitements, notamment des conditions de sommeil déplorables et un manque d'air frais dans les installations gérées par GEO et d'autres, ont déclenché des protestations contre l'administration alors qu'elle intensifie les détentions et pousse à des déportations massives.

Un groupe d'investisseurs militants dirigé par des prêtres jésuites a déclaré que GEO GEO.N avait rejeté une proposition de vote des actionnaires visant à examiner sa conduite en matière de droits de l'homme, mis fin aux discussions sur les visites d'installations et réduit ses rapports sur les droits de l'homme.

"Le fait que l'entreprise ne soit pas transparente avec nous est un signal d'alarme. A-t-elle quelque chose à cacher?" a demandé Bryan Pham, un prêtre jésuite qui dirige les discussions des investisseurs avec GEO.

GEO a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'elle "a des engagements continus avec un large groupe d'actionnaires depuis plusieurs décennies. Les informations communiquées par notre société évoluent constamment, en fonction de ces engagements de longue date avec les actionnaires, et sont élaborées dans le respect de nos obligations légales en tant que contractant du gouvernement fédéral".

GEO, basé à Boca Raton, en Floride, est l'un des plus grands opérateurs de centres de détention pour l'ICE, qui représentait 41,5% des revenus de GEO en 2024. Adam Sawyer, directeur de recherche pour Relevant Research, qui gère le site web ICE Detention Reports , indique que GEO gère les quatrième et cinquième plus grands centres de détention de l'ICE: l'un dans le sud du Texas accueillant environ 1 790 personnes et l'autre à Adelanto, en Californie, accueillant quelque 1 784 personnes, à la date du mois dernier.

Un an plus tôt, en janvier 2025, le centre du sud du Texas accueillait 1 664 personnes et celui d'Adelanto seulement 2 personnes, a indiqué M. Sawyer.

APPEL À UN RAPPORT SUR LES RISQUES

Les investisseurs catholiques dirigés par la province de l'Est des États-Unis de la Compagnie de Jésus détiennent seulement 53 000 dollars d'actions de GEO, selon les déclarations. Mais ils ont exercé une influence considérable sur les investisseurs plus importants, obtenant 88 % du soutien des actionnaires lors d'un vote qui a poussé GEO à publier un rapport annuel sur les droits de l'homme en 2019 ."

En novembre, les prêtres ont soumis une proposition d'actionnaire qui exigerait que GEO divulgue "si ses services contribuent à des violations du droit international des droits de l'homme et exposent l'entreprise à des risques importants".

Les auteurs de la proposition ont mentionné un rapport de l'Université de Washington selon lequel des détenus ont été envoyés d'un établissement géré par GEO à Tacoma (Washington) vers la méga-prison controversée de CECOT au Salvador. Selon le rapport, une unité de GEO transporte les détenus en bus vers des vols d'expulsion.

Dans une lettre datée du 30 décembre et consultée par Reuters, un avocat de GEO a déclaré aux régulateurs que les affirmations des promoteurs étaient "fausses et trompeuses" et qu'il n'autoriserait pas les actionnaires à voter sur la proposition de divulgation du groupe de prêtres.

"Le thème entier et la prémisse de la proposition est que la société se livre à des disparitions forcées en violation du droit international des droits de l'homme" par le biais de ses contrats, a déclaré l'avocate de GEO, Esther Moreno, du cabinet Akerman, dans la lettre. Les services "sont fournis en conformité avec la loi fédérale américaine sur l'immigration", a déclaré Mme Moreno.

Dans l'affaire de 2019, GEO a demandé à la Commission des opérations de bourse des États-Unis l'autorisation d'ignorer le vote des actionnaires, une pratique courante dans les entreprises. L'agence, sous la direction de M. Trump, a mis en place de nouvelles politiques en novembre, permettant aux entreprises de sauter plus facilement ces votes sans attendre la bénédiction des régulateurs, ce qui a permis à GEO de renoncer au vote.

M. Pham a déclaré que les affirmations de GEO ne correspondaient pas au libellé de la résolution, puisqu'elle ne demande que davantage d'informations, et que GEO avait réduit ses rapports sur les droits de l'homme ."

GEO, a-t-il dit, doit davantage d'explications sur le traitement qu'il réserve à des détenus comme Rumeysa Ozturk, une étudiante turque diplômée arrêtée dans le Massachusetts en mars pour un éditorial qu'elle a coécrit dans le journal étudiant de l'université de Tufts en 2024, soutenant les Palestiniens dans la guerre d'Israël à Gaza. Dans un article paru en juillet dans Vanity Fair , Mme Ozturk a raconté qu'elle avait été détenue pendant 45 jours dans un centre de GEO en Louisiane, privée de sommeil et d'air frais.

GEO n'a pas répondu directement aux préoccupations de M. Pham. Un représentant a déclaré que GEO "ne joue aucun rôle" dans l'octroi de l'accès aux installations de l'ICE et qu'il offre des soins médicaux et des conseils juridiques.

"Nous sommes fiers du rôle que notre entreprise joue depuis 40 ans pour soutenir la mission d'application de la loi de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement", a déclaré GEO.