Des pirates informatiques ont fait monter la température des réfrigérateurs de supermarchés français, provoquant des incendies et altérant les aliments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Les Mousquetaires, l'attaque a touché environ 150 magasins Intermarché

* Danfoss indique que les unités françaises concernées utilisaient un micrologiciel obsolète

* L'enseigne de supermarchés néerlandaise Ahold a été touchée par un incident informatique

* Les sites web américains des unités Stop & Shop et Giant, appartenant à Ahold, sont temporairement indisponibles

(Ajout de la déclaration du directeur général d'Intermarché au paragraphe 12 et de celle de l'association française du commerce de détail au paragraphe 21)

par Leo Marchandon et Gabriel Stargardter

Des pirates informatiques ont fait grimper la température des réfrigérateurs et des congélateurs de centaines de supermarchés français jusqu'à 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) pendant la nuit, provoquant des incendies et la détérioration des denrées alimentaires.

Le parquet de Paris a déclaré lundi qu’une attaque « de grande ampleur » « touchait les réfrigérateurs connectés de plusieurs grands distributeurs alimentaires à travers la France », entraînant des pertes alimentaires et des incendies.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a chargé l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) de mener l’enquête, a indiqué une source au sein de son cabinet.

La France coordonne ses efforts avec ses homologues européens, car d’autres pays pourraient également être touchés, a précisé cette source, ajoutant que les autorités évaluaient si d’autres entreprises françaises étaient menacées.

Félix Aimé, analyste senior en renseignement sur les cybermenaces chez Sekoia Threat Detection and Research, a indiqué que l’Espagne, le Portugal, la Pologne, l’Allemagne et la Belgique avaient également été touchés.

Carrefour CARR.PA a indiqué que 80 de ses supermarchés avaient été touchés, tandis que Monoprix, qui exploite environ 490 magasins en France, a précisé que 5 % de ses points de vente avaient été affectés.

La chaîne Les Mousquetaires, propriétaire de l'enseigne Intermarché, a indiqué que les réfrigérateurs d’environ 150 de ses magasins avaient atteint une température de 50 °C pendant six heures au cours de la nuit. Un porte-parole a précisé que tous les aliments concernés avaient été jetés afin d’éliminer tout risque sanitaire.

Geert de Clercq, un Parisien, a vu le personnel d’un Intermarché du centre de Paris jeter des caddies remplis de produits surgelés décongelés dans une benne à ordures géante, tandis que de la crème glacée fondue débordait des barquettes cassées et se répandait dans la rue.

Dominique Schelcher, directeur général de la coopérative U, a déclaré que son groupe de supermarchés avait également été pris pour cible.

"S’en prendre à des équipements essentiels à la conservation des produits frais et à l’approvisionnement alimentaire des Français est d’une extrême gravité et sans précédent", a-t-il écrit sur X.

Les enseignes de distribution alimentaire E.Leclerc et Auchan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Il n’y avait pas d’estimation immédiate des pertes à l’échelle du secteur, mais le directeur général d’Intermarché, Thierry Cotillard, a déclaré à BFM TV que cette attaque "sans précédent" représenterait des pertes s’élevant à "des dizaines de millions d’euros à l’échelle nationale en une seule journée".

Christel Delberghe, directrice générale de l’association européenne du commerce de détail Eurocommerce, a déclaré: " Cet incident souligne l’importance de la résilience tout au long de la chaîne d’approvisionnement."

LES ARMOIRES FRIGORIFIQUES CONTRÔLÉES PAR INTERNET

Les rayons réfrigérés des supermarchés sont généralement gérés par des panneaux de commande qui contrôlent l’ensemble des réfrigérateurs et des congélateurs d’un magasin et sont accessibles via Internet, ce qui permet aux entreprises de maintenance de les régler depuis n’importe où.

Une source proche de M. Lecornu a indiqué que l’ANSSI avait identifié une vulnérabilité dans un logiciel fourni par la société danoise Danfoss.

Danfoss a déclaré être "au courant d’incidents survenus en France et touchant un nombre limité de systèmes de gestion de la réfrigération".

Les appareils concernés "fonctionnaient avec un micrologiciel obsolète", a précisé Danfoss, ajoutant qu’elle "conseillait depuis longtemps à ses clients de maintenir à jour les systèmes pris en charge avec le dernier micrologiciel et de faire migrer les systèmes hérités vers des solutions de dernière génération".

Le 9 août, l’équipe Team82 de la société de cybersécurité Claroty a publié une étude détaillant les vulnérabilités du contrôleur Danfoss AK-SM 800A. Selon ce rapport, les mises à jour logicielles publiées par Danfoss corrigeaient des failles qui auraient pu permettre à des pirates de contourner les contrôles d’authentification et d’exécuter du code sur les appareils compromis.

Ces attaques ressemblent aux perturbations signalées fin août dans une douzaine de magasins de l’armée américaine, qui ont entraîné des pertes alimentaires après que des réfrigérateurs ont été affectés.

Dans un communiqué, la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), association française du commerce de détail, a appelé Danfoss à faire preuve d’une "transparence totale" concernant cet incident. Elle a indiqué que les supermarchés avaient pour objectif de protéger les consommateurs et de reprendre leurs activités normales dès que possible. La FCD a précisé que certains magasins touchés avaient déjà repris leurs activités.

PROBLÈME DE SÉCURITÉ AUX PAYS-BAS

Le distributeur néerlandais Ahold Delhaize AD.AS , qui exploite Albert Heijn, la plus grande chaîne de supermarchés des Pays-Bas, et dispose d’importantes activités aux États-Unis, a déclaré faire face à un "problème de sécurité" sur son réseau et avoir mis plusieurs systèmes hors ligne par mesure de précaution.

Un message affiché sur l’application mobile du distributeur indiquait qu’il était dans l’impossibilité de livrer des produits alimentaires en raison d’un "incident de cybersécurité".

Les commandes en ligne représentent environ 10 % du chiffre d'affaires d'Albert Heijn. Les magasins physiques sont restés ouverts, tandis que l'agence de presse néerlandaise ANP a rapporté que les enseignes concurrentes avaient enregistré une forte augmentation des commandes à livrer.

Ahold Delhaize a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’établir un lien entre les incidents survenus en France et ses supermarchés.

Ahold est le quatrième distributeur alimentaire aux États-Unis. Les sites web de ses chaînes Stop & Shop, Giant, Hannaford et Food Lion affichaient des messages indiquant que le "site était temporairement indisponible".

On ignorait si d’autres activités avaient été affectées.