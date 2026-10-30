Des pirates informatiques dérobent 6.3 milliards de dollars à Binance lors d'un braquage record attribué à la Corée du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un braquage fait chuter les cours des cryptomonnaies

* Des pirates nord-coréens seraient à l'origine de l'attaque contre Binance, selon des analystes américains

* Le cofondateur de Binance affirme que la plateforme couvrira l'intégralité des pertes liées au piratage

* Cette faille pourrait inciter les investisseurs à réévaluer les risques liés aux cryptomonnaies

(Ajout d'informations sur l'enquête policière au paragraphe 3, et d'une citation d'analyste au paragraphe 31)

par Ankur Banerjee, Rocky Swift et Summer Zhen

Des pirates ont dérobé 6.3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, lors d’un vol record que les analystes attribuent à la Corée du Nord et qui, selon eux, pourrait ébranler la confiance dans les actifs numériques.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté à l’annonce de cette nouvelle, tandis que Binance a suspendu les retraits et déclaré qu’il couvrirait les pertes. Environ la moitié des actifs volés ont été rapidement gelés par des émetteurs de stablecoins tels que Tether, Circle et World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump.

“Il s’agissait d’une attaque complexe, et nous mettons tout en œuvre, en coordination avec les forces de l’ordre, pour y remédier”, a déclaré Binance dans un message publié sur X.

La plateforme a assuré que les fonds des clients étaient en sécurité et qu’elle travaillait avec ses partenaires pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés à ce jour. Elle prévoit de reprendre ses services de retrait dans les 45 prochaines heures. Elle n’a pas précisé le statut des 3.3 milliards de dollars restants.

Binance gère un fonds de garantie pour ses utilisateurs, une réserve de bitcoins d’un milliard de dollars destinée à protéger les actifs des clients en cas de failles de sécurité, selon son site web.

Le Co-directeur général Teng a déclaré que “les fonds de la société” couvriraient les pertes.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les cabinets américains d’analyse de blockchain TRM Labs et Chainalysis.

TRM a indiqué que les attaquants avaient réussi à vider les portefeuilles utilisés par Binance pour les transférer vers des portefeuilles contrôlés par les pirates, reproduisant ainsi un vol survenu en 2025 sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI (Federal Bureau of Investigation) américain avait attribué à la Corée du Nord.

“TRM attribue cette attaque à … l’unité d’hackers d’élite de la Corée du Nord”, a déclaré la société dans une analyse du piratage publiée sur son site web. TRM et Chainalysis se sont toutes deux dites très convaincues que la Corée du Nord était responsable.

“LE PLUS GRAND PIRATAGE DE L’HISTOIRE”

Selon les autorités américaines et sud-coréennes ainsi que des experts en cybersécurité, la Corée du Nord utilise depuis des années des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus.

La Corée du Nord nie systématiquement ces accusations. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

“Votre argent est en sécurité et nous couvrons toutes les pertes”, a déclaré Teng sur X. “Notre enquête n’a attribué la responsabilité à aucun individu.”

“C’est le plus grand piratage de l’histoire”, a déclaré Aravind Srinivasan, du teneur de marché GSR, alors que les cryptos s’effondraient globalement.

Le Bitcoin BTC= a atteint son plus bas niveau en six semaines à 76.368 dollars et l'Ether ETH= a chuté de plus de 3% pour atteindre son plus bas niveau en deux mois à 2.178 dollars avant que les marchés ne se stabilisent.

Le BNB BNB=CCCL , un token initialement lancé sous le nom de Binance Coin et pouvant servir à régler les frais de Binance, a reculé de 5% au cours des dernières 24 heures pour s’établir à 709.70 dollars, selon CoinGecko, tandis que la confiance chancelante a pesé sur les actions des plateformes d’échange de cryptomonnaies cotées en Bourse.

L'action de la plateforme de crypto-monnaies Coinbase Global

COIN.O , qui a déclaré ne pas avoir été affectée, a reculé de 4.8%, tandis que celle de Strategy MSTR.O , un acheteur de bitcoins, a chuté de près de 6% lors des négociations après-clôture aux États-Unis.

ORDINATEUR PORTABLE COMPROMIS

Une première enquête a suggéré que la faille aurait pu trouver son origine dans un ordinateur portable piraté appartenant à l’un des ingénieurs de Binance, ce qui aurait permis à un pirate d’accéder à l’un de ses systèmes et d’effectuer des retraits non autorisés, a déclaré Binance.

“Notre équipe de sécurité retrace l’intégralité du parcours de l’attaque via l’ordinateur compromis, qui pourrait être le point d’entrée de l’incident”, a déclaré Binance. Plus tard, la société a ajouté avoir découvert d’autres points de violation.

Mark Karpeles, ancien directeur de la défunte plateforme d’échange de bitcoins Mt Gox, basée à Tokyo, qui s’est effondrée il y a une douzaine d’années après le vol de 500 millions de dollars en bitcoins, a déclaré que les pirates avaient probablement accédé aux clés privées d’au moins deux portefeuilles Binance.

“Binance semble avoir réparti ses actifs sur plusieurs systèmes, garantissant ainsi qu’un piratage ne puisse affecter qu’une partie des actifs, mais même dans ce cas, un seul piratage représente une perte considérable”, a-t-il déclaré.

Au-delà de la perte potentielle d’actifs, cette faille de sécurité risque d’avoir des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies, qui subissait déjà des pressions en raison de la hausse des taux d’intérêt américains et d’un ralentissement de la demande de la part des acheteurs de fonds négociés en Bourse (ETF), ont indiqué des analystes .

“Cela pourrait encore réduire l’appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des plateformes centralisées”, a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, basé à Hong Kong.

L'AMPLEUR DU PIRATAGE DÉPASSE CELLE DU FONDS D'ACTIFS SÉCURISÉS DE BINANCE

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés à l’échelle mondiale et gérait environ 162.8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.

L’émetteur de stablecoins Tether a déclaré avoir gelé près de 1.57 milliard de dollars d’actifs liés à l’incident, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

World Liberty Financial a indiqué avoir collaboré avec le dépositaire BitGo pour geler les fonds, et le cofondateur de Binance, Yi He, a précisé que 27 millions de dollars de stablecoins et environ 2 millions de dollars de tokens World Liberty avaient été gelés. La société de cryptomonnaies Ripple a également gelé environ 200 millions de dollars de fonds, a ajouté Yi He.

Cet incident s'ajoute à une série de vols de cryptomonnaies. L'année dernière, des pirates ont dérobé 2.9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

En septembre, Bitget a déclaré qu’environ 350 millions de dollars de cryptomonnaies avaient été volés sur sa plateforme, soulignant la vulnérabilité du secteur face aux pirates informatiques.

“Les répercussions plus larges sur le crédit et le secteur dépendront du montant final des pertes, des contreparties touchées, du recouvrement des actifs et, surtout, de la question de savoir si cet incident entraînera une perturbation plus générale ou une perte de confiance au sein de l’écosystème des actifs numériques”, a déclaré Cristiano Ventricelli, vice-président chargé des actifs numériques chez Moody’s Ratings.