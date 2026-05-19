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Des petites voitures électriques "Made in Europe" à moins de 15.000 euros : Stellantis lance son projet "d'E-car"
information fournie par Boursorama avec Media Services 19/05/2026 à 09:02

La production de ces modèles compacts et abordables est annoncée à partir de 2028, dans l'usine italienne de Pomigliano d'Arco, qui fabrique déjà la très populaire Fiat Panda.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

"Un véhicule électrique, compact, innovant et abordable, développé dans la tradition européenne de la 'mobilité pour tous'". Dans un communiqué publié mardi 19 mai, Stellantis a annoncé le lancement de son projet de "e-cars", petites voitures électriques bon marché, destinées au marché européen.

Ces "e-cars", qui sortiront sous "plusieurs marques" du groupe, seront fabriquées à Pomigliano d’Arco (Italie), dans une usine qui a notamment produit la Fiat Panda, a précisé le groupe.

Cette voiture est l'exemple type des petites citadines abordables qui ont fait le succès de l'industrie automobile européenne, jusqu'à ce que les constructeurs européens, Stellantis en tête, ne privilégient des modèles plus chers.

Le groupe aux quatorze marques (Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Opel, Jeep, Ram...), qui a perdu des parts de marché en Europe depuis quatre ans, mise sur ces modèles pour reconquérir les consommateurs européens et promet un "design innovant" ainsi que "des technologies électriques de pointe". C'est aussi une stratégie de résistance à la vague de voitures chinoises électriques bon marché qui déferle sur l'Europe.

Stellantis suit l'exemple de Renault et Volkswagen, qui depuis 2024-2025 ont commencé à baisser leurs prix et à développer ou annoncer des petites voitures électriques abordables. "La e-Car est un véhicule électrique, compact, innovant et abordable, développé dans la tradition européenne de la mobilité pour tous. Elle répond à la contraction sans précédent du segment des petites voitures abordables en Europe ces dernières années", a expliqué le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, cité dans le communiqué .

"Les clients souhaitent le retour de petits véhicules élégants, fièrement produits en Europe, à la fois abordables et respectueux de l’environnement", a-t-il souligné. Cette initiative permettra aussi au groupe italo-franco-américain de répondre aux exigences de l'Union européenne, qui imposent aux constructeurs automobiles un pourcentage croissant de voitures électriques dans leurs ventes en Europe.

Du côté de Renault succès pour la nouvelle R5 électrique

Bruxelles avait indiqué fin 2025 que le décompte serait plus favorables pour les petites voitures électriques bon marché. La Commission européenne avait ainsi annoncé le 16 décembre la création d'une nouvelle catégorie de voitures électriques abordables, qui seront moins taxées et compteront pour 1,3 voiture dans l'offre électrique des constructeurs, si elles sont produites en Europe. Le Parlement européen doit encore entériner cette proposition.

Bruxelles a évoqué quelques critères pour cette catégorie: moins de 4,20 mètres de long et un prix inférieur à 15.000 euros. La R5 électrique, -voiture électrique la plus vendue en France en 2025-, et la Twingo de Renault ainsi que la future ID. Polo de Volkswagen ont été citées en exemple.

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6,405 EUR MIL +0,14%

8 commentaires

  • 09:44

    et à partir du mois de juillet 2026, les voitures électriques neuves seront soumises aux taxes écologiques, et ne seront donc plus exonérées du malus au poids qui s’applique déjà à tous les autres véhicules. Cela ne fait que commencer

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