Des personnalités républicaines demandent au directeur général de Nvidia de faire le point sur les allégations d'espionnage chinois – document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Alexandra Alper

Selon une lettre consultée par Reuters, des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants demandent à Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , de s'expliquer devant le Congrès ce mois-ci au sujet d'un article de presse alléguant qu'il entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que les autorités américaines enquêtaient sur Alice Huang, une ancienne dirigeante de la société Megaspeed, basée à Singapour, qui achète des puces d’IA à Nvidia. Les autorités américaines ont soumis Megaspeed à un examen minutieux, soupçonnantl’entreprise d’avoir aidé Pékin à se procurer des puces d’IA de pointe dont l’exportation vers la Chine est interdite.

Dans une lettre datée du 4 novembre, Brian Mast, qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants , John Moolenaar, qui dirige la commission spéciale sur la Chine, et Eric Crawford, président de la commission du renseignement, ont demandé à M. Huang de tenir une réunion à huis clos le 18 novembre au sujet de l’article du New York Times et des "protocoles de sécurité de Nvidia contre l’espionnage par des adversaires étrangers".

Cet article soulève "d’importantes préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l'accès de la Chine aux technologies et informations sensibles des États-Unis", ont-ils écrit. "Il est essentiel que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale des États-Unis a été mise en danger", ont-ils ajouté.

Nvidia n’a pas commenté cette lettre, mais a indiqué que M. Huang s’entretient avec "des milliers de dirigeants de clients chaque année", et a souligné que les clients du cloud en Asie reçoivent des informations commerciales courantes, et non des secrets commerciaux sensibles de Nvidia ni quoi que ce soit lié à la sécurité nationale américaine.

"Nous recevons régulièrement des informations du gouvernement américain concernant les parties et entités suscitant des inquiétudes, et nous agissons toujours en conséquence", a ajouté Nvidia.