Des personnalités européennes prises dans l'engrenage des liens avec Epstein

La publication par le ministère américain de la Justice de millions de documents internes liés à Jeffrey Epstein a révélé les liens de l'ancien délinquant sexuel et financier avec des personnalités européennes du monde des affaires, du monde universitaire, du gouvernement et de la royauté.

Epstein, qui s'est suicidé en 2019 dans une cellule de la prison de Manhattan alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel, a exploité sa richesse et ses relations pour cultiver des relations avec des personnalités du monde entier pendant des décennies. De nombreuses relations se sont poursuivies même après sa condamnation en 2008 pour des accusations de prostitution impliquant une jeune fille mineure.

Le fait d'être cité dans les dossiers n'est toutefois pas une preuve d'activité criminelle.

Voici quelques Européens célèbres dont les liens avec Epstein ont été révélés ou détaillés dans les dossiers , dont le dernier lot a été publié le 30 janvier:

ANDREW MOUNTBATTEN-WINDSOR

Andrew Mountbatten-Windsor, frère cadet du roi Charles, a été contraint de déménager de son manoir sur le domaine royal de Windsor.

En octobre, à la suite d'une révélation antérieure, le roi Charles lui a retiré son titre de prince, l'une des sanctions les plus spectaculaires infligées à un membre de la famille royale dans l'histoire moderne de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a demandé le 31 janvier que Mountbatten-Windsor témoigne devant une commission du Congrès américain. La police a également déclaré qu'elle examinait les allégations selon lesquelles une femme aurait été emmenée à une adresse à Windsor à des fins sexuelles en 2010.

Le 9 février, le palais de Buckingham a déclaré à l'adresse qu'il soutiendrait également toute enquête de la police sur le prince Andrew après que des courriels ont suggéré qu'il aurait pu partager des documents commerciaux britanniques confidentiels avec Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor, 65 ans, a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles en relation avec Epstein.

PRINCESSE HÉRITIÈRE METTE-MARIT

Les derniers dossiers montrent email correspondance entre la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, 52 ans, et Epstein après qu'il ait été reconnu coupable en 2008 d'avoir sollicité la prostitution d'une jeune fille mineure. Son nom apparaît des centaines de fois et, en 2012, elle a qualifié Epstein d'"adorable", de "cœur tendre" et de "très charmant".

Mette-Marit avait nié être au courant du passé criminel d'Epstein, mais des courriels récemment publiés montrent qu'elle a enquêté sur lui en 2011 et qu'elle lui a même écrit que cela n'avait "pas l'air très bon", avec un emoji en forme de visage souriant.

"Je dois assumer la responsabilité de ne pas avoir enquêté de manière plus approfondie sur les antécédents d'Epstein", a déclaré Mette-Marit dans un communiqué transmis par le palais royal. "J'ai fait preuve d'un mauvais jugement et je regrette d'avoir eu le moindre contact avec Epstein"

JACK ET CAROLINE LANG

Les dossiers révèlent que l'ancien ministre français de la culture Jack Lang, 86 ans, a maintenu des contacts avec Epstein pendant une longue période et a demandé des faveurs, notamment l'utilisation de sa voiture et de son avion privé. Dans un courriel envoyé le 7 avril 2017, longtemps après la condamnation d'Epstein, Lang a remercié Epstein pour un "moment splendide" passé la veille.

Le 7 février, Lang a démissionné de son poste de président de l'Institut du monde arabe après la révélation de ses contacts passés avec Epstein et l'ouverture d'une enquête financière.

Le même jour, le parquet français a ouvert une enquête sur Jack Lang et sa fille Caroline, soupçonnés de blanchiment aggravé de fraude fiscale.

Caroline Lang, 64 ans, a démissionné de son poste de présidente du Syndicat de la production indépendante en France. Les dossiers rendus publics montrent que l'ancien dirigeant de Warner Bros s'est associé en 2016 avec Epstein dans une société appelée Pyrtanée LLC.

Le père et la fille nient tout acte répréhensible.

PETER MANDELSON

L'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, Peter Mandelson, fait l'objet d'une enquête policière pour mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions, après avoir démissionné du parti travailliste au pouvoir et de la chambre haute du parlement.

Des courriels divulgués font état d'une étroite amitié avec Epstein, qui s'est notamment traduite par des fuites d'informations sensibles sur les marchés lorsque Mandelson était ministre du gouvernement pendant la crise financière mondiale, à partir de 2008.

Cette révélation a intensifié la pression sur le Premier ministre Keir Starmer, qui l'a nommé ambassadeur, notamment de la part de nombreux membres de son propre parti. Le chef de cabinet de Starmer, Morgan McSweeney, a démissionné le 8 février, assumant la responsabilité d'avoir conseillé à Starmer de nommer Peter Mandelson au poste d'ambassadeur des États-Unis malgré ses liens avec Epstein.

Starmer a renvoyé Mandelson en septembre, lorsqu'une précédente série de courriels d'Epstein a révélé la profondeur de leur relation.

M. Mandelson n'a pas commenté publiquement les allégations de fuite d'informations et n'a pas répondu aux messages demandant un commentaire.

BOERGE BRENDE

Le Forum économique mondial, responsable du rassemblement annuel de Davos, a lancé une enquête sur les liens entre son directeur général, Boerge Brende, et M. Epstein. Il a déclaré que les révélations américaines montraient que Brende avait eu trois dîners d'affaires avec Epstein et qu'il avait échangé des courriels et des messages textuels avec lui.

Brende, ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il avait rencontré Epstein pour la première fois lors d'un dîner à New York en 2018 et qu'il avait assisté à deux autres réunions de ce type avec des diplomates et des chefs d'entreprise en 2019. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant des antécédents criminels d'Epstein et qu'il regrettait de ne pas avoir enquêté davantage. M. Brende reste directeur général du FEM.

ARIANE DE ROTHSCHILD

La directrice de la société financière familiale basée à Genève, le groupe Edmond de Rothschild, a accepté plusieurs réunions avec Epstein à New York et à Paris avant son arrestation en 2019, selon des courriels. Ils ne contiennent aucun signe d'acte criminel, et la porte-parole de la banque a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de son comportement antérieur.

THORBJOERN JAGLAND

L'unité de police économique norvégienne Oekokrim enquête sur l'ancien premier ministre Thorbjoern Jagland, 75 ans, soupçonné de corruption aggravée sur la base d'informations publiées dans les dossiers Epstein.

M. Jagland est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux, des voyages et des prêts dans le cadre de ses anciennes fonctions de président du comité Nobel norvégien et de secrétaire général du Conseil de l'Europe.

La Norvège a déclaré qu'elle demandait au Conseil de révoquer l'immunité liée à son mandat.

Un avocat de M. Jagland a déclaré qu'il se félicitait de l'enquête de police et qu'il coopérerait pleinement.

MONA JUUL ET TERJE ROED-LARSEN

L'ambassadrice de Norvège en Jordanie et en Irak, Mona Juul, a été suspendue après que les dossiers ont fait état de nombreux contacts avec Epstein après sa condamnation.

Juul et Roed-Larsen ont aidé à mettre en place le canal secret pour les contacts entre l'Organisation de libération de la Palestine et le gouvernement israélien qui a conduit aux accords de paix d'Oslo de 1993-1995.

Les dossiers indiquent que le couple et leurs enfants ont visité l'île d'Epstein. Dans une version du testament d'Epstein publiée dans les dossiers américains, les deux enfants devaient hériter de lui à hauteur de 5 millions de dollars chacun.

La brigade norvégienne de lutte contre la criminalité financière, Oekokrim, a ouvert une enquête de corruption sur le couple le 9 février. Leurs avocats ont déclaré qu'ils ne voyaient aucun fondement aux accusations portées contre eux et qu'ils coopéraient à l'enquête.

MIROSLAV LAJCAK

Le conseiller slovaque à la sécurité nationale, Miroslav Lajcak, a démissionné après que les derniers dossiers ont montré que le couple avait échangé des courriels sur des jeunes femmes.

M. Lajcak a déclaré que la correspondance remontait à 2018, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères.

Dans une déclaration, il a nié tout acte répréhensible et condamné les crimes d'Epstein, mais a déclaré qu'il démissionnait pour éviter que la question ne soit utilisée politiquement contre le Premier ministre Robert Fico.