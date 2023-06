Des performances contrastées pour les petites valeurs technologiques françaises

Le bureau d’études Euroland Corporate s’attend à une croissance du bénéfice par action (en données médianes) cette année de 13% pour les entreprises de services numériques de taille petite ou moyenne. (© G. Tronel)

Les valeurs suivies par le bureau d'études Euroland Corporate n'ont pas échappé dans l'ensemble à la baisse des marchés au cours du mois écoulé. Certaines ont néanmoins tiré leur épingle du jeu, à l'image de ESI Group, qui pourrait bientôt faire l'objet d'un rachat.

Les marchés actions ont connu un mois de mai difficile. Le CAC 40 et le CAC Mid & Small - l’indice des petites et moyennes capitalisations - ont baissé de respectivement 5,2% et 4,8% sur la période.

Dans ce contexte, la sélection de valeurs technologiques du bureau d’études de Euroland Corporate a affiché des performances contrastées.

Le secteur digital en baisse de 9,7%

Le secteur digital est celui qui a le plus souffert, avec une baisse moyenne de 9,7% en mai. «Parmi les 11 valeurs de notre échantillon, 7 affichent une performance négative», relève Euroland Corporate.

Le secteur a notamment souffert de la sévère contre-performance de 1000mercis (-28,7%) . Le titre HighCo a reculé de 4,8% , alors que le groupe a détaché son dividende en mai.

À l’inverse, Groupe LDLC a vu son titre progresser de 17,3%, malgré la publication d’un chiffre d’affaires annuel en repli. L’action Vente-unique.com a également engrangé 11,4%, alors que son chiffre d’affaires du premier trimestre a été apprécié.

Les éditeurs de logiciels stable

Les éditeurs de logiciels suivis par Euroland Corporate ont terminé le mois écoulé très légèrement dans le rouge (-0,1%). «Nous retenons le recul de -9% de Lectra après la révision à la baisse de ses prévisions pour 2023 », écrit le bureau d’études. De leur côté,