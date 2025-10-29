Des missiles Tomahawk sont prévus à bord des drones maritimes dans le cadre du dernier contrat conclu avec Lockheed

Lockheed Martin LMT.N investit 50 millions de dollars dans le fabricant de drones maritimes Saildrone pour l'aider à équiper ses plus gros drones de surveillance de missiles, marquant ainsi la première fois que les navires autonomes à longue distance transporteront des missiles de grande puissance à bord.

Le plan d'armement annoncé mercredi intervient alors que le Pentagone cherche à contrer la puissance navale croissante de la Chine dans le Pacifique et applique les leçons tirées de l'utilisation efficace par l'Ukraine de drones maritimes chargés d'explosifs contre les navires de guerre russes en mer Noire.

Dans le cadre de cet accord, le navire "Surveyor" de 72 pieds de long (22 m) de Saildrone - un navire autonome de collecte de données scientifiques et de renseignements alimenté par le vent, le diesel et l'énergie solaire - sera modifié pour transporter le système de missiles JAGM Quad Launcher de Lockheed et des missiles antinavires, selon une déclaration commune.

L'investissement de Lockheed permettra également de mettre en place des équipes d'intégration de systèmes en collaboration afin d'accélérer la conception et la fabrication de plateformes Saildrone plus grandes, capables de transporter des missiles Tomahawk à plus longue portée et des réseaux de sonars remorqués détectant les sous-marins.

Les entreprises prévoient d'effectuer des démonstrations de tir réel sur l'eau en 2026.

Les navires Saildrone sont déployés par la marine américaine depuis 2021 pour des missions de surveillance et sont actuellement opérationnels "24/7/365 aux côtés des marins américains sur les théâtres de combat du monde entier", selon le communiqué. L'entreprise a parcouru plus de 2 millions de miles nautiques dans le cadre de missions pour ses clients.

Avec 5 milliards de dollars de fonds alloués aux navires sans équipage et aux robots maritimes dans le cadre du "Big Beautiful Bill ", de nombreuses entreprises se disputent une part de l'action.

Saildrone conservera la responsabilité de la construction navale, tandis que Lockheed sera l'intégrateur principal de la mission. Les travaux de développement créeront des emplois chez Austal USA, sur la côte du golfe du Mexique, où sont produits les plus gros systèmes de Saildrone, mais les entreprises ont indiqué que les travaux pourraient éventuellement être étendus à d'autres chantiers navals américains.