Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des missiles syriens de défense ont failli abattre un avion civil, dit Moscou Reuters • 07/02/2020 à 06:45









MOSCOU, 7 février (Reuters) - Un Airbus-320 transport 172 passagers a effectué un atterrissage d'urgence sur la base aérienne de Khmeimim après avoir évité de peu des missiles de défense antiaérienne syriens déclenchés par un raid israélien près de la capitale Damas, a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse RIA. La base aérienne militaire de Khmeimim, située dans l'ouest de la Syrie, est contrôlée par la Russie. Selon un porte-parole du ministère russe de la Défense, dont les propos rapportés par la RIA, quatre avions de chasse israéliens F-16 ont tiré plusieurs missiles contre des cibles situées en périphérie de Damas, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien. Cet incident intervient alors que le gouvernement syrien avait annoncé jeudi que les systèmes syriens de défense antiaérienne avaient intercepté des missiles israéliens tirés en direction de cibles militaires situées dans le sud du pays et près de Damas. (Andreï Kuzmin; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.