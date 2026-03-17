Des mineurs du Tennessee poursuivent l'entreprise xAI de Musk, affirmant que Grok a généré des images sexuelles d'eux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

Trois plaignants du Tennessee, dont deux mineurs, ont poursuivi lundi la société xAI d'Elon Musk, alléguant qu'elle avait sciemment conçu son générateur d'images Grok pour permettre aux gens de créer des contenus sexuellement explicites en utilisant de vraies photos d'autres personnes.

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, vise à obtenir le statut de recours collectif pour les personnes aux États-Unis qui étaient "raisonnablement identifiables" dans des images ou des vidéos sexualisées générées par Grok à partir d'images réelles d'elles-mêmes.

La société d'intelligence artificielle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Après le tollé provoqué par le contenu sexuellement explicite généré par le chatbot, xAI a déclaré en janvier qu'elle avait empêché tous les utilisateurs de modifier des images de "personnes réelles portant des vêtements révélateurs" et de générer des images de personnes portant des vêtements révélateurs dans "des juridictions où c'est illégal".

* Depuis, les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier ont également lancé des enquêtes , imposé des interdictions et exigé des garanties dans le cadre d'une campagne de plus en plus importante visant à lutter contre les contenus illégaux et choquants.

* L'action en justice affirme que xAI n'a pas mis en place les mesures de protection nécessaires pour empêcher ses systèmes de générer des contenus à caractère sexuel impliquant des mineurs. Les trois plaignants étaient mineurs au moment où les images ont été générées.

* Les plaignants affirment que leurs images réelles ont été modifiées numériquement en contenu explicite, puis partagées en ligne par l'intermédiaire de plates-formes, ce qui a provoqué une détresse émotionnelle et créé une nuisance publique.

* Ils réclament des dommages et intérêts non spécifiés, des frais de justice et une injonction exigeant que xAI mette fin aux pratiques alléguées.

* "Il s'agit d'enfants dont les photos d'école et les photos de famille ont été transformées en matériel d'abus sexuel d'enfants", a déclaré l'avocate des plaignants, Annika Martin, du cabinet Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, dans un communiqué. "Elon Musk et xAI ont délibérément conçu Grok pour produire des contenus sexuellement explicites dans un but lucratif, sans se soucier des enfants et des adultes qui seraient lésés."