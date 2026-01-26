Des millions d'Américains, qui déblaient après une tempête de neige meurtrière, font face à des jours de froid glacial

Coupures d'électricité dans le sud du pays, le Tennessee étant le plus touché

Le froid glacial devrait persister pendant plusieurs jours

Le maire de New York ferme les écoles et plaisante: « N'hésitez pas à me lancer des boules de neige »

Des dizaines de millions d'Américains déblayaient dans un froid glacial lundi, à la suite d'une monstrueuse tempête hivernale qui a déversé un pied de neige du Nouveau-Mexique à la Nouvelle-Angleterre, paralysé une grande partie de l'est des États-Unis, causé au moins 18 décès et fait échouer des milliers de vols. De New York et du Massachusetts, dans le nord-est, au Texas et à la Caroline du Nord, dans le sud, les routes étaient couvertes de glace et ensevelies sous plus d'un mètre de neige. Au moins 25 gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence.

Dans certains États du sud, les habitants ont dû faire face à des conditions hivernales inédites depuis des décennies, avec de la glace épaisse de quelques centimètres qui a fait tomber des arbres et des lignes électriques.

La tempête a fait au moins 18 morts dans plusieurs États. À Frisco, au Texas, une jeune fille de 16 ans est morte dans un accident de luge dimanche; un autre jeune est mort dans le comté de Saline, en Arkansas, alors qu'il était tiré par un véhicule tout-terrain sur la neige et la glace lorsqu'il a heurté un arbre, selon les autorités. En Pennsylvanie, trois personnes sont mortes en pelletant de la neige, ont rapporté les médias locaux.

À Austin, au Texas, une personne est morte d'hypothermie apparente alors qu'elle tentait de s'abriter dans une station-service abandonnée, selon les autorités. À New York, au moins cinq personnes sont mortes de froid, a déclaré dimanche le maire Zohran Mamdani, qui a exhorté les habitants à appeler à l'aide s'ils voyaient quelqu'un dans la rue qui avait besoin d'aide.

Alors que le système de tempête s'éloignait de la côte Est pour s'enfoncer dans l'Atlantique lundi, un souffle d'air arctique arrivait du Canada derrière lui, prolongeant les températures inférieures au point de congélation pendant encore plusieurs jours, a indiqué le service météorologique national (National Weather Service).

"Cette tempête est en train de quitter la côte Est, avec quelques bourrasques de neige persistantes", a déclaré Allison Santorelli, météorologue au Centre de prévision météorologique du NWS. "Mais ce qui est important, c'est le froid extrême qui va durer jusqu'au début du mois de février Près de 200 millions d'Américains étaient sous une forme ou une autre d'alerte au froid extrême, depuis la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique, selon les prévisionnistes. Lubbock, au Texas, a connu un minimum de moins 4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius) lundi, et les villes de New York, Washington D.C. et Boston ont toutes été confrontées à des températures à un seul chiffre pendant une grande partie de la semaine à venir. Selon le site de suivi PowerOutage.us, près de 800 000 clients, particuliers et entreprises, ont été privés d'électricité dans le sud-est des États-Unis , dont 246 000 dans le Tennessee. La tempête a entravé le trafic aérien , avec plus de 12 500 vols américains annulés dimanche - le nombre le plus élevé de vols annulés en une seule journée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Environ 3 900 vols à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie des États-Unis avaient déjà été annulés lundi à 9h15 ET (1415 GMT), selon le site web de suivi FlightAware. Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré à CNBC qu'il espérait que les aéroports reviendraient à la normale d'ici mercredi.

FERMETURE DES ÉCOLES

Le mélange de neige, de glace et de pluie verglaçante de la tempête a rendu de nombreuses routes et autoroutes dangereusement glissantes.

À Tulsa, dans l'Oklahoma, Ryan DuVal a passé une partie de la journée de dimanche à conduire son camion de pompiers d'époque dans les rues glacées de la ville, à la recherche de personnes ayant besoin d'aide.

"J'ai simplement constaté qu'il fallait sortir les gens du froid", a-t-il déclaré. "Vous savez, il suffit de sillonner les rues, de voir quelqu'un et de lui proposer de l'emmener. Si la personne accepte, tant mieux. Sinon, je peux au moins les réchauffer dans le camion et leur apporter de l'eau, un repas, quelque chose."

À Bonito Lake, au Nouveau-Mexique, les habitants ont dû déblayer à la pelle après avoir reçu près de 80 cm de neige. Central Park, à New York, a reçu 11,4 pouces de neige, tandis que l'aéroport Logan de Boston en a reçu 18,6 pouces, a indiqué Mme Santorelli.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'elle avait mobilisé les troupes de la Garde nationale de New York, de Long Island et de la vallée de l'Hudson pour participer à l'intervention d'urgence de l'État en cas de tempête.

En annonçant que les écoles seraient fermées pour une journée d'enseignement à distance, M. Mamdani a plaisanté: « Je sais que cela risque de décevoir certains élèves, alors si vous me voyez, n'hésitez pas à me lancer une boule de neige. »

Malgré les perturbations, les conditions hivernales ont permis à beaucoup de s'amuser, y compris à Washington DC, où une foule immense s'est rassemblée dimanche pour une bataille de boules de neige improvisée dans le parc de Meridian Hill.

Des familles ont apporté des traîneaux au Capitole, où les enfants ont dévalé la pente abrupte en contrebas du siège du Congrès américain, coiffé d'un dôme blanc.