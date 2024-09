Des milliers de travailleurs de l'hôtellerie américaine en grève alors que les négociations contractuelles sont dans l'impasse

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration du syndicat, ajout de l'expansion des débrayages, réponse de Hyatt dans les paragraphes 2, 5 et 6) par Doyinsola Oladipo et Mrinmay Dey

Des milliers de travailleurs de l'hôtellerie américaine dans plusieurs villes ont entamé une grève de plusieurs jours après que les négociations contractuelles avec les opérateurs hôteliers Marriott International MAR.O , Hilton Worldwide HLT.N , et Hyatt Hotels H.N aient abouti à une impasse, a déclaré dimanche le syndicat Unite Here.

Unite Here, qui représente les travailleurs des hôtels, des casinos et des aéroports des États-Unis et du Canada, a déclaré que plus de 4 000 travailleurs étaient en grève à San Francisco et San Jose en Californie, ainsi qu'à Boston, Seattle et Greenwich, dans le Connecticut, et que des travailleurs de l'hôtellerie d'autres villes étaient prêts à se joindre au débrayage pendant le week-end de la fête du travail.

"Des grèves ont également été autorisées et pourraient commencer à tout moment à Baltimore, Honolulu, Kauai, New Haven, Oakland, Providence et San Diego, a déclaré le syndicat dans un communiqué, alors que les travailleurs de l'hôtellerie et les exploitants s'efforcent de trouver un accord sur les salaires et sur l'annulation des suppressions d'emplois dues à la pandémie.

Le week-end de la fête du travail, des milliers de travailleurs de l'hôtellerie seront en grève alors que le secteur fait face à un afflux de voyageurs, les données de réservation de l'AAA montrant une augmentation de 9 % des voyages intérieurs par rapport à l'année dernière.

Hyatt a déclaré dans un communiqué qu'elle était déçue par la décision des syndicats de se mettre en grève. "Nous sommes impatients de continuer à négocier des contrats équitables et de reconnaître les contributions des employés de Hyatt", a déclaré Michael D'Angelo, responsable des relations sociales chez Hyatt.

Hyatt a déclaré avoir mis en place des plans d'urgence pour minimiser l'impact d'une éventuelle grève sur les activités de l'hôtel.

Marriott et Hilton n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La grève intervient alors que 40 000 travailleurs de l'hôtellerie de Unite Here, répartis dans 20 villes, voient leurs contrats expirer cette année. Environ 15 000 d'entre eux ont autorisé des grèves sur 12 marchés. Des négociations pour de nouveaux contrats de quatre ans sont en cours depuis le mois de mai.

nous n'accepterons pas une "nouvelle normalité" où les entreprises hôtelières profitent de la réduction de leurs offres aux clients et de l'abandon de leurs engagements envers les travailleurs", a déclaré Gwen Mills, présidente de Unite Here, qui réclame un meilleur accord.

Le syndicat a exhorté les voyageurs à annuler leur séjour à l'hôtel si les travailleurs sont en grève et à exiger des remboursements sans pénalités.

En 2023, les travailleurs de Unite Here ont obtenu des contrats records à Los Angeles à la suite de grèves tournantes, et à Détroit après une grève de 47 jours.