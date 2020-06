Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des milliers d'australiens manifestent leur soutien au Black Lives Matter Reuters • 06/06/2020 à 06:58









MELBOURNE, 6 juin (Reuters) - Des milliers d'australiens se sont rassemblés samedi, faisant leur la cause des manifestants américains révoltés par la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé fin mai lors d'un contrôle de police aux Etats-Unis. Plus de 5.000 personnes portant des masques et brandissant des pancartes sur lesquelles était écrit "Black Lives Matter" se sont rassemblées pacifiquement à Brisbane. D'autres manifestations ont eu lieu à Sydney, Melbourne, Adélaïde et Hobart. Les australiens ont aussi profité de ces manifestations pour dénoncer les mauvais traitements infligés par la police aux populations indigènes. (Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)

