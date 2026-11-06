Des militants font irruption sur le chantier d'un centre de données de Microsoft alors que les manifestations s'étendent à travers l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des groupes militants prévoient des manifestations dans 16 pays

* Des manifestants font irruption sur le chantier du centre de données de Microsoft à Amsterdam

* Les organisateurs demandent un gel des travaux en attendant l'établissement de règles claires

* Le propriétaire du site exhorte les manifestants à quitter les lieux et s'engage à dialoguer

(Ajout d'un commentaire d'un manifestant au paragraphe 4)

par Toby Sterling

Des manifestants ont fait irruption vendredi sur le chantier d’un centre de données Microsoft à Amsterdam, marquant le début de deux jours de rassemblements qui s’inscrivent dans une contestation mondiale croissante face au développement rapide de la puissance de calcul nécessaire à l’intelligence artificielle.

Des groupes militants ont annoncé des actions dans 16 pays vendredi et samedi, selon la coalition "Stop Dirty Data Centres", qui rassemble des associations environnementales et des campagnes de défense des droits numériques autour d’appels à la suspension des constructions à grande échelle .

Vendredi à Amsterdam, plus d’une centaine de militants se sont rassemblés sur le chantier d’un centre de données dédié à l’IA de Microsoft MSFT.O , défilant bras dessus bras dessous avant de faire irruption sur le site, d’escalader des grues, d’accrocher des ballons et de danser sous le regard de la police. Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Allez vous faire voir avec votre centre de données".

"Ces centres de données détruisent notre monde. Il devient inhabitable à cause de toutes les ressources qu’ils consomment. C’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui", a déclaré le manifestant Sam van der Beek.

Le propriétaire du site, Pure Data Centres, qui prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars et bénéficie du soutien d’Oaktree (filiale de Brookfield), a déclaré qu’il s’engageait à dialoguer avec les parties prenantes locales.

"Nous demandons respectueusement aux personnes présentes sur le site de quitter les lieux en toute sécurité et d’engager avec nous un dialogue sur le projet et sur les préoccupations qu’elles pourraient avoir", a-t-elle déclaré.

Parmi les autres actions prévues figurent une marche à Dublin, une manifestation devant le bâtiment du Parlement à Varsovie et une manifestation contre un autre centre de données Microsoft au Danemark.

Microsoft a déclaré comprendre que ce projet suscitait de vives émotions et respecter le droit de chacun à les exprimer pacifiquement, mais a précisé qu’il ne tolérerait aucune action illégale.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L’IA PROVOQUENT UNE CHUTE DES MARCHÉS BOURSIERS

La contestation s’amplifie, de l’Espagne à l’Inde en passant par les États-Unis , où les valeurs technologiques ont chuté brutalement jeudi , les investisseurs craignant que le contrôle démocrate du Congrès n’entraîne une réglementation plus stricte susceptible de freiner l’essor de l’IA.

Les militants affirment que les centres de données exercent une pression sur l’approvisionnement en électricité et en eau, entrent en concurrence avec le logement et d’autres secteurs pour des ressources limitées et menacent les objectifs climatiques. Ils soulignent également les pertes d’emplois et les risques potentiels pour la sécurité personnelle et nationale liés à la concentration du pouvoir entre les mains des grandes entreprises technologiques privées.

Les entreprises technologiques affirment que les centres de données sont essentiels pour répondre à la demande mondiale en matière d’intelligence artificielle et de cloud computing, et qu’ils fournissent une infrastructure cruciale aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs.

L’association "Stop Dirty Data Centres" précise qu’elle n’est pas opposée au progrès et ne réclame pas la fermeture des centres de données existants, mais estime que les grands projets de construction devraient être suspendus jusqu’à ce que les gouvernements établissent des règles plus claires.

L’Europe est tiraillée entre son ambition de rattraper son retard sur les États-Unis et l’Asie en matière d’IA afin de stimuler la productivité, et le maintien de contrôles et de protections publiques généralement plus stricts.

S’exprimant jeudi auprès de Reuters, la responsable des technologies de l’UE, Henna Virkkunen, a déclaré que l’Europe avait besoin de davantage de centres de données pour alimenter le développement de l’IA, tout en ajoutant que cela devait se faire avec prudence.

"L’IA est bien sûr une technologie extrêmement importante et nous devons disposer de nos propres capacités", a déclaré Mme Virkkunen, soulignant les investissements réalisés dans les capacités de fabrication de puces, les start-ups spécialisées dans l’IA et un projet de construction de gigafactories dans toute la région.

Elle a toutefois ajouté: "Il est très important pour les citoyens de pouvoir avoir confiance dans le fait que leurs factures d’énergie n’explosent pas, qu’il n’y ait pas de coupures d’électricité dues aux centres de données, et que ces projets ne détruisent pas l’environnement."

Un projet de Google en Finlande fait l’objet d’une enquête pénale concernant le défrichage de terrains, l’Italie et le Portugal renforcent la réglementation environnementale applicable aux centres de données, et Microsoft s’est retiré d’un projet de centre de données au Royaume-Uni qui a été freiné par des retards dans les infrastructures.

Les Pays-Bas comptent environ 200 centres de données, qu’ils soient en projet, en construction ou déjà en service.