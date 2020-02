Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des militants de Greenpeace pénètrent dans la centrale du Tricastin Reuters • 21/02/2020 à 09:15









DES MILITANTS DE GREENPEACE PÉNÈTRENT DANS LA CENTRALE DU TRICASTIN PARIS (Reuters) - Des militants de Greenpeace se sont introduits dans l'enceinte de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) pour réclamer sa fermeture, a annoncé vendredi l'organisation écologique. "Une cinquantaine de militants de Greenpeace ont pu accéder ce matin à plusieurs points de la centrale nucléaire du Tricastin", a déclaré une porte-parole de Greenpeace, Cécile Génot. "Nous protestons et attirons l'attention sur une centrale nucléaire vieillissante qui est dangereuse et devrait être fermée", a-t-elle ajouté. EDF, l'exploitant de la centrale, n'a pas réagi dans l'immédiat. (Sudip Kar-Gupta et Bate Felix; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.37%