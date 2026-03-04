Des militants affirment que Big Tobacco cible les enfants par le biais de la F1 et demandent l'interdiction du sponsoring

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition vers d'autres abonnés sans modification du texte) par Emma Rumney

La Formule 1, suivie par des millions d'enfants dans le monde, devrait interdire les contrats de sponsoring avec les fabricants de tabac qui cherchent à faire adopter les sachets de nicotine qui créent une dépendance, ont déclaré 162 groupes anti-tabac et de santé dans des lettres adressées au détenteur des droits commerciaux du sport et à ses partenaires.

Philip Morris International PM.N et British American Tobacco BATS.L sponsorisent respectivement les équipes de F1 Scuderia Ferrari et McLaren avec leurs étiquettes de sachets de nicotine Zyn et Velo - des partenariats qui, selon les groupes de campagne, vont à l'encontre de la volonté de la F1 d'élargir son public de jeunes. En décembre, le partenariat entre Zyn et Ferrari a été étendu à d'autres courses et à l'apposition de la marque sur la carrosserie des voitures, tandis que la marque Velo de BAT est visible sur tous les événements de la F1, y compris sur les combinaisons et les voitures des pilotes, avec une livrée spéciale pour le Grand Prix d'Abou Dhabi de 2025.

"En sponsorisant les équipes de F1, les fabricants de tabac cherchent à atteindre les mêmes jeunes que la Formule 1 s'est efforcée d'attirer", ont écrit des organisations telles que Campaign for Tobacco-Free Kids et l'American Lung Association dans des lettres consultées par Reuters.

"La Formule 1 ne doit pas être complice de ces efforts", peut-on lire dans la lettre adressée au détenteur des droits commerciaux, le Formula One Group. Les militants ont également envoyé des lettres aux partenaires de la F1 qui comptent de nombreux adeptes parmi les jeunes, tels que Disney et Lego, pour demander l'interdiction du parrainage des sachets de nicotine. Répondant aux inquiétudes suscitées par ces parrainages, compte tenu de l'audience croissante des jeunes dans le sport, Formula One Group a déclaré qu'il se conformait à toutes les lois applicables. McLaren a fait remarquer que les activités numériques de BAT sont limitées par l'âge, tandis que la Scuderia Ferrari n'a pas répondu. Formula One Group, les équipes de F1 et les autres partenaires de la F1 n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les lettres envoyées mercredi.

En réponse à ces lettres, PMI et BAT ont déclaré que leur marketing s'adressait aux adultes. Le porte-parole de PMI a déclaré que les plaintes des militants étaient "fatiguées et paresseuses".

F1 A DE PLUS EN PLUS D'ADEPTES PARMI LES JEUNES

Les sachets de nicotine, qui connaissent une croissance rapide, sont au cœur des efforts déployés par les fabricants de tabac pour se présenter comme des produits à moindre risque destinés aux anciens fumeurs. "Les consommateurs adultes de produits à base de nicotine ont des loisirs, des centres d'intérêt et assistent à des événements sportifs, et nous allons les rencontrer là où ils se trouvent", a déclaré un porte-parole de PMI, ajoutant que le public de la F1 était principalement composé d'adultes. BAT a déclaré que ses activités liées à McLaren étaient conformes à la réglementation.

La F1 a connu une forte augmentation du nombre de jeunes adeptes, le nombre de jeunes de 8 à 12 ans qui regardent activement le sport s'élevant à près de 4 millions aux États-Unis et dans l'Union européenne, selon un communiqué de presse datant de 2025.

Le sport a cultivé un public plus jeune grâce à des partenariats avec des marques orientées vers la jeunesse comme Disney, Lego et Hot Wheels, fabriquées par le fabricant de jouets Mattel, ainsi qu'avec les médias sociaux et des séries en streaming telles que Drive to Survive de Netflix.

Disney, Lego et Mattel n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

DES ACCROS À VIE?

Yolonda Richardson, présidente-directrice générale de la Campagne pour des enfants sans tabac, a déclaré que la F1 et ses partenaires devraient reconsidérer leurs liens avec l'industrie du tabac, même avec des produits plus récents.

"L'objectif est le même: rendre les jeunes dépendants, les rendre dépendants très tôt et les rendre dépendants toute leur vie", a-t-elle déclaré.

Deux universitaires favorables à l'utilisation de sachets de nicotine pour réduire les effets nocifs du tabagisme sont d'accord pour dire que les sachets ne devraient pas faire l'objet d'une promotion par le biais de parrainages sportifs.

Les sachets sont moins nocifs que les cigarettes, mais ils ne sont pas sans risque et ne devraient être destinés qu'aux anciens fumeurs, a déclaré Karl Erik Lund, chercheur principal à l'Institut norvégien de santé publique.

"Les entreprises savent que les courses automobiles attirent beaucoup d'adolescents et je pense qu'elles montrent leur vrai visage", a déclaré Ken Warner, professeur émérite à l'école de santé publique de l'université du Michigan.