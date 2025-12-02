 Aller au contenu principal
Des marchés européens sans conviction
information fournie par AOF 02/12/2025 à 17:49

(AOF) - Les marchés européens ont fini en ordre dispersé. Sans véritable catalyseur, le CAC 40 a perdu 0,28% à 8 074,61 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,34% 5 686,87 points. Le DAX40 a clôturé en hausse. Wall Street est neurasthénique, avec un Dow Jones s'adjugeant 0,14% vers 17h30. Après leur nette hausse de lundi dans le sillage des emprunts d'Etat japonais, les rendements des taux se sont stabilisés en Europe et aux Etats-Unis.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en novembre 2025, contre 2,1% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,1%. En version core, il est ressorti stable à 2,4%, en ligne avec les attentes.

"La remontée de l'inflation totale est imputable à deux composantes : l'énergie et les services", explique Juliette Cohen, stratégiste chez CPRAM. "Après avoir largement contribué à la baisse de l'inflation en 2023 et en 2024, la baisse des prix de l'énergie joue de moins en moins depuis quelques mois". Les prix des services progressent de 3,4% sur un an en octobre, à 3,5% en novembre, en hausse pour le deuxième mois consécutif. "C'est un point d'attention pour la BCE qui attend une nette décélération de cette composante en 2026 pour parachever la désinflation à l'œuvre," souligne Juliette Cohen.

Pour cette dernière, "la marche apparait haute pour une nouvelle baisse de taux (de la BCE) et il faudrait une dégradation des perspectives d'inflation dans les mois qui viennent pour qu'elle s'y résigne". "A ce stade, la trajectoire de la BCE semble être toute tracée, contrairement à celle de la Fed, qui reste incertaine. Les marchés n'anticipent aucune baisse en 2026," fait remarquer pour sa part Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Demain, les investisseurs seront attentifs à la seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre en Europe et aux Etats-Unis. L'enquête ADP sur l'emploi privé en novembre aux Etats-Unis est également particulièrement attendue.

Du côté des valeurs, la séance a été calme. A Paris, les résultats et perspectives de Compagnie des Alpes sont salués. Le secteur bancaire a été bien orienté en Europe alors que la Banque d'Angleterre a allégé les exigences en fonds propres des banques britanniques afin de soutenir la croissance. A Francfort, Bayer a bondi grâce à des avancées positives concernant les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis, qui lui ont déjà coûté 10 milliards de dollars.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

