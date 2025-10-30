Des marchés européens en ordre dispersé après une séance particulièrement animée

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sous le signe de la morosité au lendemain de la Fed et après la BCE, non sans avoir digéré une kyrielle de résultats des deux côtés de l’Atlantique. Le CAC 40, déjà en panne mercredi, a récidivé en lâchant 0,53% à 8157 points. Idem pour l’EuroStoxx 50 qui a perdu 0,15% à 5697 points. A Wall Street, les indices s’affichent sans direction claire avec un Nasdaq sous pression, à -0,78%, vers 17h45.

Des décisions de politique monétaire, une litanie de résultats et une trêve commerciale entre Washington et Pékin : les investisseurs ne savaient plus où donner de la tête ce jeudi.

Hier soir, la Fed a opté, comme attendu, pour une baisse de ses es taux de 25 points de base à l'instar de lors de la réunion de septembre, ramenant les taux des fonds fédéraux dans la fourchette 3,75-4%. La réserve fédérale a par ailleurs annoncé mettre un terme à la réduction de son bilan à partir du 1er décembre.

Une fois le shutdown terminé et les données macro rétablies, Aberdeen anticipe que celles-ci soutiendront un nouvel assouplissement pour le mois de décembre.

Cette prévision n'est pas partagée par Jerome Powell qui, lors de sa conférence de presse, a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. "Si vous conduisez dans le brouillard, vous ralentissez," a-t-il indiqué, en référence au manque récent de données économiques pendant la fermeture actuelle du gouvernement.

De son côté, la BCE n'a pas déjoué les pronostics en faisant le pari du statu quo, laissant inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % à moyen terme. Mais l'institution indique que les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques.

Stellantis à l'arrêt

" L'accord commercial conclu cet été entre l'Union européenne et les États-Unis, le cessez-le-feu récemment annoncé au Moyen-Orient et l'annonce faite aujourd'hui concernant les progrès réalisés dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont atténué certains des risques pesant sur la croissance économique", a notamment déclaré Christine Lagarde lors de sa traditionnelle conférence de presse.

Tôt ce matin, la Banque du Japon avait, elle aussi, choisi de maintenir ses taux inchangés.

Sur le front diplomatique, la rencontre entre Trump et Xi Jinping a scellé une trêve dans leur guerre commerciale.

Au rayon des valeurs, Stellantis a calé à la dernière place du principal indice parisien malgré une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sa première croissance après sept trimestres. Airbus a survolé les débats après une performance trimestrielle solide.