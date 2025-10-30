 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 183,50
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des marchés européens en ordre dispersé après une séance particulièrement animée
information fournie par AOF 30/10/2025 à 17:45

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sous le signe de la morosité au lendemain de la Fed et après la BCE, non sans avoir digéré une kyrielle de résultats des deux côtés de l’Atlantique. Le CAC 40, déjà en panne mercredi, a récidivé en lâchant 0,53% à 8157 points. Idem pour l’EuroStoxx 50 qui a perdu 0,15% à 5697 points. A Wall Street, les indices s’affichent sans direction claire avec un Nasdaq sous pression, à -0,78%, vers 17h45.

Des décisions de politique monétaire, une litanie de résultats et une trêve commerciale entre Washington et Pékin : les investisseurs ne savaient plus où donner de la tête ce jeudi.

Hier soir, la Fed a opté, comme attendu, pour une baisse de ses es taux de 25 points de base à l'instar de lors de la réunion de septembre, ramenant les taux des fonds fédéraux dans la fourchette 3,75-4%. La réserve fédérale a par ailleurs annoncé mettre un terme à la réduction de son bilan à partir du 1er décembre.

Une fois le shutdown terminé et les données macro rétablies, Aberdeen anticipe que celles-ci soutiendront un nouvel assouplissement pour le mois de décembre.

Cette prévision n'est pas partagée par Jerome Powell qui, lors de sa conférence de presse, a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. "Si vous conduisez dans le brouillard, vous ralentissez," a-t-il indiqué, en référence au manque récent de données économiques pendant la fermeture actuelle du gouvernement.

De son côté, la BCE n'a pas déjoué les pronostics en faisant le pari du statu quo, laissant inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % à moyen terme. Mais l'institution indique que les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques.

Stellantis à l'arrêt

" L'accord commercial conclu cet été entre l'Union européenne et les États-Unis, le cessez-le-feu récemment annoncé au Moyen-Orient et l'annonce faite aujourd'hui concernant les progrès réalisés dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont atténué certains des risques pesant sur la croissance économique", a notamment déclaré Christine Lagarde lors de sa traditionnelle conférence de presse.

Tôt ce matin, la Banque du Japon avait, elle aussi, choisi de maintenir ses taux inchangés.

Sur le front diplomatique, la rencontre entre Trump et Xi Jinping a scellé une trêve dans leur guerre commerciale.

Au rayon des valeurs, Stellantis a calé à la dernière place du principal indice parisien malgré une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sa première croissance après sept trimestres. Airbus a survolé les débats après une performance trimestrielle solide.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:34 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite

  • Le logo d'Axa
    AXA: Les primes à 9 mois battent le consensus malgré un environnement "volatil"
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:33 

    (Coquille dans le titre et 1er paragraphe) AXA a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank