Des marchés européens en manque de conviction

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse une séance marquée par les résultats d’entreprises et de nombreuses statistiques économiques. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7853,47 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,11% à 5409,17 points. Le rouge dominait de l'autre côté de l'Atlantique : le Dow Jones perd 0,30% vers 17h30. En hausse ce matin, le rendement du 10 ans américain perd 7 points de base à 4,468% lors de la clôture en Europe. Le seuil des 5% est considéré comme négatif pour les marchés actions.

En zone euro, la croissance est ressortie légèrement sous les attentes. Le PIB, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,3% au premier trimestre, après une hausse de 2% au quatrième trimestre 2024. Il était anticipé en progression de 0,4%.

Aux Etats-Unis, les nombreuses statistiques économiques du jour ont confirmé l'affaiblissement de l'économie, à commencer par la très importante consommation des ménages. Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en avril contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,8% en mars. La production industrielle américaine est ressortie stable en avril après une baisse de 0,3% en mars. Elle était anticipée en hausse de 0,2%.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti que le monde pourrait entrer dans une ère d'inflation plus volatile, avec " des chocs d'offre plus fréquents et potentiellement plus persistants, ce qui représenterait un défi difficile à relever pour l'économie et les banques centrales ".

La séance a aussi été marquée par la nette baisse du pétrole, Donald Trump ayant déclaré que les Etats-Unis étaient proches d'un accord avec l'Iran.

A Paris, Engie a clôturé en tête du CAC 40 grâce à une solide performance. Ubisoft a connu une séance noire au lendemain de la présentation de perspectives une nouvelle fois décevantes.

Comme ailleurs en Europe, le secteur de la défense a progressé en France. L'Allemagne s'est dite prête à " suivre " Donald Trump, qui souhaite que tous les pays membres de l'Otan se fixent comme objectif de consacrer 5% de leur PIB à la défense.