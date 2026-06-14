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Des manifestants ont incendié une Tesla et brisé les vitres d'un bureau de l'ONU lors d'une manifestation anti-G7 à Genève
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 19:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec mention des manifestations aux paragraphes 1 à 3) par Olivia Le Poidevin

Dimanche, la police de Genève a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui avaient incendié une Tesla et brisé les vitres d’une agence des Nations unies, exprimant ainsi leur colère face au sommet du G7 qui devait se tenir de l’autre côté de la frontière, en France.

Quelque 20 000 personnes se sont rassemblées pour une marche qui était initialement pacifique, mais les manifestants ont ensuite pris pour cible ce qu’ils considéraient comme des symboles du capitalisme et du multilatéralisme, notamment la Tesla garée et le bureau de l’ONU.

Les manifestants ont arraché des briques du sol pour les lancer sur la police, tandis que des enfants pleuraient alors que les gaz lacrymogènes envahissaient les rues ensoleillées du centre-ville de Genève, ont rapporté des témoins de Reuters.

Les manifestations sont monnaie courante lors des réunions du G7 depuis des années, de nombreux manifestants profitant de ces sommets pour dénoncer le capitalisme, la mondialisation, le changement climatique et les inégalités.

Les manifestants ont déclaré être venus protester contre le G7, qu’ils considèrent comme un symbole de la concentration du pouvoir politique et économique. La semaine dernière, le propriétaire de Tesla, Elon Musk, qui a travaillé comme conseiller du président américain Donald Trump , est devenu le premier « trillionnaire » au monde.

« Pour moi, c’est une réunion des riches qui montre une fois de plus comment les riches peuvent s’enrichir encore davantage tandis que les pauvres sont laissés pour compte », a déclaré la manifestante Pippa Saugy.

Le sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains, au bord du lac Léman, réunira les dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis, ainsi que l’Union européenne.

Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine devraient dominer l'ordre du jour, tandis que les dirigeants chercheront à éviter un affrontement avec Trump alors qu'il s'efforce de finaliser un accord-cadre de paix avec l'Iran.

À Genève, les commerces ont été barricadés et des centaines de policiers antiémeutes ont été déployés dans les rues, en raison des craintes de violences.

Mattia Piccard s'est indigné de la forte présence policière.

« C'est une tentative pour effrayer les manifestants, pour effrayer les gens et les dissuader de descendre dans la rue pour manifester », a déclaré M. Piccard.

Clélia Colin, une autre manifestante, a déclaré vouloir soulever la question de l’inégalité entre les sexes.

« Les valeurs représentées par le G7 sont totalement misogynes et contribuent aux inégalités », a déclaré Mme Colin.

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