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Des manifestants brisent des vitres et incendient une Tesla lors d'une manifestation anti-G7 à Genève
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivia Le Poidevin

Dimanche, à Genève, des manifestants ont incendié une Tesla et brisé les vitres d’une banque pour exprimer leur colère face au sommet du G7 qui devait se tenir juste de l’autre côté de la frontière, en France.

La marche s’est par ailleurs déroulée dans un climat globalement pacifique, rassemblant jusqu’à 7 000 personnes selon la police, qui a indiqué avoir saisi des couteaux et des engins pyrotechniques.

Les manifestants ont déclaré être venus protester contre le G7, qu’ils considèrent comme un symbole de la concentration du pouvoir politique et économique. La semaine dernière, le patron de Tesla, Elon Musk, qui a travaillé comme conseiller du président américain Donald Trump, est devenu le premier « trillionnaire » au monde, ravivant les inquiétudes concernant les inégalités.

“Pour moi, c’est une réunion des riches qui montre une fois de plus comment les riches peuvent s’enrichir encore davantage tandis que les pauvres sont laissés pour compte”, a déclaré la manifestante Pippa Saugy.

Le sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains, au bord du lac Léman, réunira les dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis, ainsi que l’Union européenne.

Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine devraient dominer l’ordre du jour, tandis que les dirigeants chercheront à éviter un affrontement avec Trump alors qu’il s’efforce de finaliser un accord-cadre de paix avec l’Iran.

À Genève, les commerces ont été barricadés et des centaines de policiers antiémeutes ont été déployés dans les rues en raison des craintes de violences. Les manifestations sont courantes lors des réunions du G7 depuis des années, de nombreux manifestants profitant de ces sommets pour dénoncer le capitalisme, la mondialisation, le changement climatique et les inégalités.

Mattia Piccard s'est indigné de la forte présence policière.

“C'est une tentative pour effrayer les manifestants, pour effrayer les gens et les dissuader de descendre dans la rue pour manifester”, a déclaré Mattia Piccard.

Clélia Colin, une autre manifestante, a déclaré vouloir mettre en avant la question des inégalités entre les sexes.

“Les valeurs représentées par le G7 sont totalement misogynes, et elles contribuent aux inégalités car il n’y a absolument aucune égalité”, a déclaré Clélia Colin.

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