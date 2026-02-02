Des manifestants bloquent la circulation des camions sur le site de Cargill dans le nord du Brésil

(Ajout de détails sur l'installation et ses opérations dans les paragraphes 3-4)

Des manifestants bloquent la circulation des camions au terminal céréalier de Cargill à Santarem, dans le nord du Brésil, selon une déclaration de l'entreprise en réponse aux questions de Reuters lundi.

Cargill a nié toute occupation de ses installations par les manifestants, que lesmédias locaux ont identifiés comme étant des groupes indigènes.

Le terminal de Cargill à Santarem traite du soja et du maïs. Selon le site Internet de l'entreprise, la plupart des céréales arrivent par barge avant d'être transportées sur des navires pour l'exportation.

Une plus petite partie des céréales qui passent par le terminal arrivent par des camions, soit directement de l'État du Mato Grosso par l'autoroute BR-163, soit des exploitations agricoles locales.