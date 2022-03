Des investisseurs vont juger le lobbying des entreprises en matière de climat

(NEWSManagers.com) - Des investisseurs internationaux représentant 1.300 milliards de dollars d’encours sous gestion viennent de lancer un nouveau standard, cette fois-ci axé sur le lobbying des entreprises contre le changement climatique. Dénommé Global Standard on Responsible Climate Lobbying, ce cadre évaluera si le lobbying des entreprises est aligné avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Le standard a été développé par Church of England Pensions Board, AP7 et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), épaulé par Chronos Sustainability, InfluenceMap et London School of Economics. Les autres institutions qui ont conseillé ce projet sont les Principles for Responsible Investment (PRI), the Institutional Investors Group on Climate Change (Europe) (IIGCC), Ceres, Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) et Investor Group on Climate Change (Australia/New Zealand) (IGCC).

"Le lobbying des entreprises peut influencer considérablement la politique publique en matière de climat", a souligné Clare Richards, responsable senior de l’engagement chez Church of England Pensions Board. "Avec ces normes, nous souhaitons placer la barre haute pour des entreprises, afin de les encourager à abandonner le lobbying « négatif » et adopter un lobbying « responsable » pour soutenir les politiques alignées sur les objectifs de l’Accord de Paris", a-t-elle ajouté.