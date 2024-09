Des investisseurs se mobilisent contre la résistance aux antibiotiques

Des investisseurs représentant plus de 13.000 milliards de dollars d’actifs ont signé une déclaration exhortant les dirigeants mondiaux et les décideurs politiques à prendre des mesures pour freiner la propagation de la résistance aux antibiotiques. Cette mobilisation intervient alors que doit se tenir, courant septembre, la deuxième réunion de haut niveau de l’assemblée générale des Nations Unies sur la résistance aux antibiotiques.

Cette déclaration est le dernier appel à l’action lancé par l’initiative Investor Action on AMR, fondée par l’Access to Medicine Foundation, le réseau d’investisseurs FAIRR et le ministère britannique de la santé et de la protection sociale. Quatre-vingt investisseurs ont signé cette déclaration, dont Legal & General Investment Management.

La résistance aux antibiotiques est reconnue comme une menace majeure pour la santé et l'économie mondiales. Si aucune mesure importante n’est prise, les traitements et les pertes de productivité liés à la résistance aux antibiotiques pourraient coûter respectivement 412 milliards et 443 milliards de dollars par an d’ici à 2035, estime FAIRR, dans un communiqué. La résistance aux antibiotiques a fait 1,27 million de victimes en 2019, soit plus que le sida et le paludisme, et ce chiffre devrait atteindre dix millions par an d’ici à 2050.

Depuis 2020, au moins 20 résolutions d’actionnaires ont ciblé les risques liés à la résistance aux antibiotiques tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales - des sociétés pharmaceutiques aux éleveurs de bétail, en passant par les détaillants alimentaires et les restaurants.

Laurence Marchal