Des investisseurs américains retirent leur pétition contre le gouvernement sud-coréen au sujet de Coupang
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SEOUL, 9 mars - Les sociétés américaines Greenoaks et Altimeter ont déclaré dans un communiqué de presse lundi qu'elles avaient retiré leur requête au titre de l'article 301 concernant le traitement de Coupang Inc CPNG.N par le gouvernement sud-coréen, après avoir eu des discussions constructives avec le Bureau du représentant des États-Unis pour le commerce.

* Les investisseurs ont déposé la pétition en janvier, demandant au gouvernement américain d'enquêter sur le gouvernement sud-coréen et d'imposer éventuellement des mesures commerciales correctives pour ce qu'ils décrivent comme un traitement discriminatoire de la société de commerce électronique.

