Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des images laissent penser que Pyongyang pourrait tester un missile sous-marin Reuters • 05/09/2020 à 02:17









(.) WASHINGTON, 5 septembre (Reuters) - Des images satellites d'un chantier naval en Corée du Nord montraient vendredi une activité indiquant que des préparatifs étaient en cours pour le test d'un missile balistique de moyenne portée lancé par sous-marin, a rapporté un groupe de surveillance américain. Le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) a déclaré que les images qu'il a publiées sur son site montraient plusieurs navires près d'un bassin d'amarrage sécurisé, dont l'un ressemblait à des navires utilisés auparavant pour remorquer une barge servant de base au test. Ces éléments laissent suggérer, mais pas conclure, à des préparatifs pour le lancement d'un missile balistique par sous-marin, a précisé le CSIS. Pyongyang a fait savoir en octobre dernier qu'il avait testé avec succès un nouveau missile balistique lancé par sous-marin, dans le cadre de démarches visant à renforcer sa défense et contenir les menaces extérieures. Le test fût alors considéré par des analystes comme la plus grande provocation de la Corée du Nord depuis que celle-ci a entamé en 2018 des discussions avec les Etats-Unis sur ses programmes nucléaire et balistique. (David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.