Des groupes de concessionnaires automobiles vont contester la décision de Scout Motors de vendre directement aux consommateurs américains

Les groupes représentant les concessionnaires automobiles américains ont déclaré vendredi qu'ils avaient l'intention de contester la décision de Volkswagen VOWG_p.DE Scout Motors de vendre directement aux consommateurs, sans passer par les détaillants indépendants.

La National Automobile Dealers Association a déclaré qu'elle et les associations d'État "contesteront cette décision et toutes les tentatives de vente directe devant les tribunaux et les assemblées d'État dans tout le pays" Scout a déclaré jeudi qu'il rejoindrait les constructeurs de véhicules électriques tels que Tesla TSLA.O en renonçant à un réseau traditionnel de concessionnaires indépendants en faveur de la vente directe et de l'entretien des véhicules, et qu'il s'engageait à une transparence totale sur les prix et à un processus de vente rapide.

Scout n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mike Stanton, directeur général de la NADA, a déclaré que la décision de VW "de tenter de vendre des véhicules Scout directement aux consommateurs et de faire concurrence à ses partenaires concessionnaires américains est décevante et malavisée, et qu'elle sera contestée"

Le directeur général de Scout Motors, Scott Keogh, a déclaré à Reuters en début de semaine qu'il s'attendait à ce que la marque dispose d'environ trois douzaines de centres de vente au détail aux États-Unis lorsque les ventes commenceront en 2027, pour finalement atteindre 100. D'autres vendeurs de VE comme Rivian

RIVN.O et Lucid LCID.O ont également des modèles de vente directe.

"Je pense qu'il est essentiel pour l'avenir, dans des environnements instables, de contrôler ses clients, ses marges et son excellence opérationnelle", a déclaré M. Keogh, en faisant référence au plan de vente directe. Les lois des États interdisent aux constructeurs automobiles disposant d'un réseau de concessionnaires indépendants de vendre directement aux consommateurs. Tesla a intenté un procès à la Louisiane , pour contester l'interdiction de la vente directe de véhicules aux consommateurs. Scout prévoit de commencer à produire jusqu'à 200 000 camions et SUV EV par an à partir de 2027 dans son usine de Caroline du Sud, dont la construction a coûté 2 milliards de dollars. Le constructeur automobile a révélé jeudi qu'il proposera des variantes à autonomie étendue comprenant un petit moteur à essence.