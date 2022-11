Des gérants alternatifs lancent un outil de publication d'informations ESG dans le crédit privé

(NEWSManagers.com) - Un groupe de sociétés de gestion alternatives vient de lancer l’ESG Integrated Disclosure Project (ESG IDP), une initiative de l’industrie visant à améliorer la publication de données ESG dans le crédit privé. Elle est gérée par l’Alternative Credit Council (ACC), une branche de l’Alternative Investment Management Association (AIMA), ainsi que la Loan Syndications and Trading Association (LSTA) et les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies.

L’ESG IDP vient de sortir une matrice standardisée de publication de métriques ESG pour des entreprises non cotées et des investisseurs en crédit privé. Les entreprises privées peuvent utiliser ce « template » standardisé comme un outil de base pour développer leur capacité de publication de rapports ESG. Les investisseurs, de leur part, pourraient identifier des risques ESG sectoriels au sein des portefeuilles de crédit et comparer les données entre des gérants alternatifs d’une manière cohérente.

Apollo Global Management et Oak Hill Advisors sont les fondateurs de cette initiative. Ils travailleront avec le comité exécutif d’ESG IDP pour promouvoir l’adoption de cette matrice à travers le marché alternatif. Le comité réévaluera cette matrice annuellement afin de la mettre à jour. Cette initiative est également soutenue par d’autres parties prenantes dont le Carbon Disclosure Project (CDP), l’ESG Data Convergence Initiative et le Loan Market Association.

L’Alternative Credit Council compte près de 250 sociétés de gestion dans les segments du crédit privé et les prêts directs, représentant 600 milliards de dollars d’encours sous gestion. Loan Syndications and Trading Association, pour sa part, est une association d’industrie comptant 600 membres, dont des banques, des courtiers, des hedge funds et des OPCVM, d’assureurs et d’autres prêteurs, qui s’engagent dans l’origination, la structuration et la négociation des prêts aux entreprises.