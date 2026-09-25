Des frappes russes ont paralysé le plus grand sidérurgiste ukrainien et fait sept morts à Kyiv

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* La Russie intensifie ses frappes aériennes contre l'industrie ukrainienne

* ArcelorMittal affirme ne pas pouvoir exploiter l'usine de Kryvyi Rih en toute sécurité

* L'entreprise va comptabiliser une dépréciation d'environ 1 milliard de dollars

* Sept personnes ont été tuées vendredi dans la capitale ukrainienne

(Ajout du bilan actualisé des morts et des blessés au paragraphe 11)

par Dan Peleschuk et Anna Pruchnicka

Le sidérurgiste ArcelorMittal

MT.AS a annoncé qu'il cessait la production dans la plus grande aciérie d'Ukraine, soulignant le bilan économique de plus en plus lourd des frappes aériennes russes qui ont fait sept morts vendredi à Kyiv, dont un garçon de 14 ans.

ArcelorMittal a déclaré vendredi avoir informé le gouvernement ukrainien qu’il n’était plus possible d’assurer une exploitation « sûre et durable » après que quatre frappes en cinq semaines ont causé d’importants dégâts et tué cinq ouvriers dans cette usine du sud-est du pays.

Cette fermeture porte un nouveau coup au secteur sidérurgique ukrainien, autrefois florissant, qui représentait auparavant 15 % des exportations du pays, mais qui subit désormais la pression des attaques russes et des restrictions imposées par l'UE , son premier partenaire commercial.

Ces derniers mois, la Russie a intensifié ses frappes aériennes sur l’ensemble du territoire ukrainien, utilisant des missiles balistiques et des drones à réaction qui ont touché des entreprises, des réseaux logistiques, des installations portuaires de la mer Noire et des infrastructures civiles.

Selon des responsables, l’impact économique de ces attaques entraîne une baisse des recettes fiscales et creuse le déficit budgétaire du gouvernement, alors que celui-ci cherche à financer la guerre.

« Les Russes ne cessent d’amplifier leur opération d’escalade », a déclaré le président Volodimir Zelensky, soulignant qu’un entrepôt alimentaire utilisé par McDonald’s avait également été touché vendredi. « Il est important que le monde réagisse à tout cela et que la Russie ressente la riposte à sa terreur. »

L’Ukraine a également intensifié ses attaques contre la Russie, visant des installations de défense et énergétiques ainsi que de grands détaillants en ligne, dans le but de saper les revenus et le soutien à l’effort de guerre de Moscou.

« MON RÉVEIL, C'EST UN DRONE SHAHED »

Une frappe de drone sur un immeuble de grande hauteur dans le centre de Kyiv tôt vendredi matin a tué un garçon de 14 ans, lors d’une attaque qualifiée par Zelensky d’« absolument sauvage et écœurante ».

Plus tard dans la journée, le maire Vitali Klitschko a déclaré que les corps de quatre personnes avaient été retrouvés dans un parking à la suite d’une autre frappe, survenue en journée, contre un immeuble de bureaux.

Il a précisé que 46 personnes avaient été blessées lors des attaques de la journée, dont 25 ont dû être hospitalisées.

S’adressant à Reuters, Anna, une habitante de Kyiv âgée de 29 ans, a déclaré que la multiplication des attaques lui donnait l’impression de « vivre sous la menace d’une arme ».

« Chaque matin, mon réveil, c’est un drone Shahed », a-t-elle déclaré, faisant référence aux drones qui attaquent Kyiv de manière quasi ininterrompue depuis des semaines.

La Russie nie cibler délibérément des civils dans le cadre de la guerre , déclenchée par son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Les Nations unies ont déclaré vendredi que leur mission d'observation en Ukraine avait recensé au moins 200 morts parmi les civils en septembre, à la suite d'attaques qui ont également endommagé « des habitations, des hôpitaux, des commerces et des lieux de travail ».

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient mené, pendant la nuit, des frappes de drones contre des installations de l’industrie de défense ukrainienne, des centres logistiques et des navires utilisés par les forces armées de Kyiv.

Lors des dernières attaques ukrainiennes contre la Russie, une frappe de drone a contraint à la suspension des opérations à la raffinerie de pétrole de Novoshakhtinsk, dans la région de Rostov. Zelensky a confirmé cette frappe, précisant que l'Ukraine avait également frappé une installation similaire à Perm et une entreprise du secteur de la défense à Oulianovsk.

UNE INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE EN DIFFICULTÉ

ArcelorMittal, dont l’usine de Kryvyi Rih a produit 1,7 million de tonnes d’acier en 2025, a déclaré s’attendre à comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie d’environ 1 milliard de dollars.

« C’est avec un profond regret que nous avons conclu que nous ne sommes plus en mesure d’exploiter ArcelorMittal Kryvyi Rih en toute sécurité », a déclaré Mauro Longobardo, directeur général de la filiale, dans un communiqué.

Les activités de l’usine comprennent également des mines de minerai de fer, qui ont produit 7,6 millions de tonnes de minerai de fer en 2025, selon le rapport annuel de l’entreprise.

« Nous discutons de l’avenir de l’usine avec le gouvernement ukrainien et nous nous concentrerons sur la préservation des infrastructures, afin que, lorsque la paix reviendra enfin, les options de redémarrage de la production restent envisageables », a déclaré M. Longobardo.

L'usine emploie environ 12.500 personnes et 3.500 sous-traitants. L'entreprise évalue actuellement ses besoins en personnel après la fermeture afin de préserver le site, d'assurer la sécurité et de maintenir les fonctions essentielles, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Elle prévoit de collaborer avec les représentants du personnel et la direction locale pour mettre en place des mesures de soutien aux travailleurs, a ajouté cette source.

D’autres sidérurgistes ukrainiens ont également été la cible d’attaques russes .

L’impact de cette fermeture sur ArcelorMittal et les marchés mondiaux de l’acier devrait être limité, car l’usine de Kryvyi Rih fonctionnait déjà à une capacité considérablement réduite depuis 2022, a déclaré à Reuters un analyste de Kepler Cheuvreux.