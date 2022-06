Des fonds d'AllianzGI bannis des investissements des fonds de pension chiliens

(NEWSManagers.com) - La Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), qui supervise les risques des fonds de pension chiliens (AFP), a retiré cinq fonds gérés par Allianz Global Investors de la liste des produits pouvant être investis par les fonds de pension locaux.

Le retrait concerne les fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz US High Yield et Allianz US Short Duration Income Bond.

La CCR a expliqué que ce retrait était consécutif aux sanctions infligées par le régulateur des marchés financiers américain Securities and Exchange Commission (SEC) à la société de gestion allemande dans l'affaire de ses fonds structurés. AllianzGi a plaidé coupable en mai dernier face aux accusations de fraude de la SEC envers la firme et les gérants des fonds Structured Alpha. Le gestionnaire a écopé d'une amende de plus de 6 milliards de dollars assortie d'une interdiction de gestion sur le territoire américain pendant les dix prochaines années.

La liste de la CCR contient néanmoins toujours 26 autres fonds d'AllianzGI dans lesquels les fonds de pension chiliens peuvent investir.