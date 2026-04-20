Des filiales de Blue Owl rachètent Sila Realty Trust, une société de placement immobilier spécialisée dans les soins de santé, pour 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie et Kritika Lamba

Les filiales de la branche immobilière de Blue Owl Capital OWL.N ont accepté d'acquérir Sila Realty Trust SILA.N , un fonds d'investissement immobilier axé sur les soins de santé, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 2,4 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés lundi.

Les sociétés affiliées paieront 30,38 dollars par action pour toutes les actions en circulation de la société de placement immobilier basée à Tampa, en Floride, soit une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de Sila, qui était de 25,53 dollars le 17 avril, la veille de l'annonce.

Sila, dont le siège est en Floride, possède 137 biens immobiliers et trois terrains non aménagés répartis sur 65 marchés aux États-Unis.

Il s'agit du dernier investissement en date de la division des actifs immobiliers de Blue Owl, qui représente environ un quart des quelque 307 milliards de dollars d'actifs gérés par la société new-yorkaise. Elle investit également dans des installations industrielles et des centres de données, ainsi que dans des crédits garantis par d'autres biens immobiliers.

L'action de Blue Owl a chuté de plus de 30 % depuis le début de l'année et est tombée en dessous du prix auquel elle a été introduite sur le marché public en 2021. Elle est née de la fusion de la société de crédit privé Owl Rock et de la division Dyal Capital Partners de Neuberger Berman.

Les grands gestionnaires d'actifs alternatifs ont vu leurs actions ébranlées l'année dernière par la crainte que les entreprises de logiciels qu'ils ont achetées et auxquelles ils ont accordé des prêts importants ne soient perturbées par l'intelligence artificielle. Des doutes ont également été émis quant aux normes de prêt et à leurs perspectives de croissance globales.

Blue Owl a particulièrement plongé depuis qu'une proposition, l'année dernière, de fusionner un véhicule de crédit privé non négocié avec une version négociée a soulevé la perspective que des particuliers fortunés puissent subir des pertes.