Des États américains poursuivent l'administration Trump en justice pour l'annulation de concessions offshore

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Sept États américains, menés par New York, ont intenté mardi un procès contre l'administration Trump pour avoir annulé un important contrat de concession éolienne offshore au large des côtes de New York.

Le recours, déposé devant la cour fédérale de Washington, D.C., conteste une décision prise le 23 mars par le ministère américain de l'Intérieur d'annuler un bail accordé à une filiale de la société française TotalEnergies TTEF.PA , de “rembourser” 795 millions (XX millions d'euros) de dollars à l'entreprise et d'obtenir de celle-ci l'engagement de ne pas développer de nouveaux projets éoliens offshore aux États-Unis.