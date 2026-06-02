Des États américains poursuivent en justice l'administration Trump et TotalEnergies après l'annulation d'un projet éolien offshore

Sept États américains, menés par celui de New York, ont intenté mardi un procès contre l'administration Trump pour avoir annulé des concessions pour des parcs éoliens en mer au large des côtes de New York, en échange d'un engagement de son propriétaire - TotalEnergies

TTEF.PA - à investir plutôt dans des projets liés aux énergies fossiles.

Le recours, déposé devant la cour fédérale de Washington, D.C., conteste une décision prise le 23 mars par le département de l'Intérieur américain d'annuler un bail accordé à une filiale du géant pétrolier français sous l'administration Biden, de "rembourser" 795 millions de dollars (683 millions d'euros) TotalEnergies et d'obtenir de l'entreprise l'engagement de ne pas développer de nouveaux projets éoliens offshore aux États-Unis.

Le groupe a également accepté de consacrer près d’un milliard de dollars à une usine de gaz naturel liquéfié au Texas et à des forages pétroliers et gaziers aux États-Unis.

Cet accord s'inscrit dans une nouvelle stratégie menée par l'administration Trump dans le cadre de sa volonté de mettre un terme au développement des projets éoliens offshore aux États-Unis.

La Maison Blanche s'efforce d'augmenter la production nationale de combustibles fossiles et a abandonné les politiques soutenant le développement des énergies propres.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter cette action en justice.

Le projet, connu sous le nom d’Attentive Energy, aurait produit suffisamment d’électricité pour alimenter 1,3 million de foyers à New York et dans le New Jersey, ont affirmé les États.

Ces derniers misent sur le développement de l’éolien offshore pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants et réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Selon la plainte, ces États, comprenant New York, le New Jersey, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le Rhode Island et le Vermont, affirment que l'administration n'a pas suivi les procédures administratives appropriées et a détourné un fonds public réservé aux règlements judiciaires, alors qu'il n'y avait aucun litige entre les parties.

Ni des responsables département de l'Intérieur no TotalEnergies n'ont immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

(Rédigé par Jonathan Stempel à New York et Nichola Groom à Los Angeles; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)