Des espoirs de paix devraient faire ouvrir Paris du bon pied

Si la séance pourrait se montrer assez calme en termes de volumes en ce lundi de Pentecôte, les futures sur le CAC 40, en hausse de 66 points vers 8 160, augurent d'une ouverture du bon pied à la Bourse de Paris, dans un contexte d'optimisme accru au sujet d'une issue à la guerre au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole se détendent en ce début de semaine, avec un baril de WTI vers 91,1 USD et un baril de Brent vers 98 USD, reflétant les espoirs d'une solution diplomatique au conflit moyen-oriental.

Des propos du secrétaire d'État américain Marco Rubio, tenus en fin de semaine dernière, laissaient en effet espérer la conclusion prochaine d'un accord entre les États-Unis et l'Iran permettant une réouverture du détroit d'Ormuz.

Donald Trump a certes souligné que les deux parties prendraient le temps nécessaire pour finaliser un bon compromis, mais Marco Rubio a indiqué qu'une proposition concrète était sur la table pour négocier sur le nucléaire, principale pierre d'achoppement.

La séance pourrait néanmoins se montrer calme en termes de volumes en ce lundi de Pentecôte, alors que les Bourses de New York et de Londres doivent rester portes closes, respectivement pour Memorial Day et Spring Bank Holiday.

Un calendrier de statistiques chargé à partir de jeudi

Aucune donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi en France, mais les prochains jours verront paraître la confiance et les dépenses des ménages, les chiffres de l'inflation, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB au 1er trimestre.

Plus largement en Europe, les opérateurs prendront connaissance, en 2e partie de semaine, des indices du sentiment économique dans la zone euro, ainsi que des derniers chiffres de l'inflation et du chômage en Allemagne.

Aux États-Unis, ils seront attentifs, jeudi, à une nouvelle estimation de la croissance au 1er trimestre, ainsi qu'aux revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE, traditionnellement surveillé de près par la Fed.

La semaine verra aussi, toujours outre-Atlantique, les publications trimestrielles de groupes tels que l'éditeur de logiciels de CRM Salesforce, le fabricant de matériel informatique Dell ou la chaîne de magasins-entrepôts Costco.

Quelques actualités d'entreprises dans la santé à Paris...

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Abivax affiche une trésorerie, ainsi que des équivalents de trésorerie et placements à court terme de 491,6 MEUR au 31 mars 2026, lui offrant une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2027.

Nanobiotix annonce que les banques de son offre globale ont intégralement exercé leur option de souscrire 33 805 actions ordinaires nouvelles supplémentaires sous la forme d'ADS, portant le produit brut de son offre globale à 100 MUSD.

Guerbet annonce, à l'issue de son AG du 22 mai, la nomination d'Antoine Fady en qualité d'administrateur indépendant et de président du conseil d'administration, nomination mettant fin aux fonctions de censeur qu'il exerçait depuis le 11 mars.