Des entreprises saoudiennes et américaines s'associent pour un projet énergétique dans le nord-est de la Syrie

Des entreprises saoudiennes et américaines vont explorer le pétrole et le gaz dans le nord-est de la Syrie

Le projet fait suite à l'éviction d'Assad et à la levée des sanctions américaines

Le consortium comprend Baker Hughes, Hunt Energy et TAQA

Des entreprises saoudiennes et américaines sont prêtes à former un consortium pour l'exploration pétrolière et gazière et la production d'énergie dans le nord-est de la Syrie, selon deux personnes ayant une connaissance directe du projet.

Baker Hughes BKR.O , Hunt Energy et Argent LNG prévoient de s'associer à TAQA pour le projet, qui couvrirait environ quatre à cinq blocs d'exploration dans la région du nord-est, ont déclaré les sources.

Ce projet serait le dernier en date d'une série de grands accords commerciaux couvrant l'économie syrienne depuis que l'ancien autocrate Bashar al-Assad a été chassé par les rebelles islamistes devenus dirigeants il y a un an, et après que les sanctions américaines les plus strictes ont été levées en décembre.

Après 14 ans de guerre, l'infrastructure énergétique de la Syrie est gravement endommagée et nécessite des milliards de dollars d'investissement, que le gouvernement cherche à obtenir de l'étranger.

Jonathan Bass, directeur général d'Argent LNG, a confirmé que les entreprises prévoyaient de signer un protocole d'accord pour le projet dans les semaines à venir.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de concrétiser les visions du président américain Donald Trump et du président syrien Ahmed al-Sharaa, en faisant passer le pays de l'obscurité à la lumière", a déclaré M. Bass.

Le directeur de la Syrian Petroleum Company, Youssef Qeblawi, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Hunt s'est refusé à tout commentaire. Baker Hughes et TAQA n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courriel. Les trois entreprises américaines avaient signé un protocole d'accord pour développer un plan directeur pour le secteur énergétique du pays en juillet.

Reuters avait précédemment rapporté que l'entreprise saoudienne Acwa ferait partie du projet.

Bien qu'un représentant d'Acwa ait assisté à une réunion avec des représentants d'autres entreprises et le directeur de la Syrian Petroleum Company au début du mois de février, au cours de laquelle le projet a été discuté, l'entreprise ne prévoit pas de participer au projet lui-même, selon une personne au courant de l'affaire.

"L'accord de développement conjoint que nous avons récemment annoncé en Syrie concerne exclusivement le dessalement de l'eau et les études sur le transport de l'eau et n'implique aucune forme d'exploration ou de production de pétrole ou de gaz", a déclaré Acwa dans un communiqué.

UN SEUL DRAPEAU SYRIEN

Jusqu'à récemment, la région de l'est de la Syrie, où une grande partie du pétrole du pays est traditionnellement produite, était tenue par les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, qui ont maintenant accepté d'intégrer dans l'État après avoir été repoussées par les forces gouvernementales le mois dernier.

M. Bass, qui a été l'un des premiers à préconiser la levée des sanctions américaines contre la Syrie, a déclaré que l'objectif était de rassembler les Syriens en partageant équitablement les ressources du pays.

"Ce nouveau développement sous un seul drapeau syrien unit l'est et l'ouest, tissant un lien entre le pays grâce aux avantages économiques", a-t-il déclaré. L'Arabie saoudite, l'un des principaux soutiens du gouvernement de M. Sharaa, a annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les transports, les infrastructures et les télécommunications syriennes au cours du week-end. La semaine dernière, le géant américain de l'énergie Chevron a signé un premier accord d'exploration du gaz offshore syrien , en partenariat avec UCC Holding du Qatar, une entreprise qui prévoit également de produire 5 000 mégawatts d'électricité dans le pays.