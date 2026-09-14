Des entreprises ont quitté la Chine pour échapper aux droits de douane. Aujourd'hui, certaines y reviennent.

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* Les commandes reviennent vers la Chine alors que les pénuries d'approvisionnement à l'étranger se font sentir

* La réduction de l'écart tarifaire entre la Chine et l'Asie du Sud-Est sape l'intérêt pour la délocalisation

* Certains producteurs continuent de se couvrir à l'étranger contre de futurs droits de douane américains

par Ellen Zhang et Marius Zaharia

Un an après avoir délocalisé leur production et leur approvisionnement hors de Chine pour échapper à la hausse des droits de douane américains, certaines entreprises se rendent compte qu’il n’est pas si facile de reproduire l’écosystème industriel du pays et rapatrient donc leur production.

L’année dernière, alors que les droits de douane instaurés par le président Donald Trump déclenchaient une ruée mondiale vers la diversification des chaînes d’approvisionnement, l’entreprise de moulage de métaux de Heather Kuang, basée en Chine, a perdu des marchés lorsqu’un client américain majeur a transféré certaines commandes vers l’Inde.

Ce client est depuis revenu vers elle avec de nouvelles commandes après avoir rencontré des problèmes sur place, a déclaré Mme Kuang, vice-présidente de Dawang Metals, une entreprise familiale basée à Dandong, dans le nord-est de la Chine. Elle n'a pas souhaité révéler le nom de cette entreprise de machines agricoles.

Dawang a également envisagé de délocaliser une partie de sa production avant d’abandonner ce projet.

"L’avantage de la Chine en matière de chaîne d’approvisionnement reste trop important, et il est difficile de reproduire la production nationale ailleurs", a déclaré Mme Kuang.

Les entreprises continuent d’investir dans les pôles industriels d’Asie du Sud-Est, mais la stratégie "Chine plus un", dans le cadre de laquelle les entreprises se protégeaient de leur exposition à la Chine en s’implantant dans d’autres pays aux droits de douane moins élevés, s’est avérée plus difficile à mettre en œuvre.

Bien qu’il n’existe pas encore de données concrètes indiquant dans quelle mesure l’approvisionnement revient en Chine, certains acheteurs qui avaient délocalisé leur production ont déclaré qu’ils conservaient ou rétablissaient leurs relations avec des fournisseurs chinois, car les usines à l’étranger peinent à égaler la main-d’œuvre qualifiée, les réseaux de fournisseurs et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité de la Chine.

Malgré tout, les pôles industriels concurrents que sont l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam ont attiré des investissements de la part de fabricants des secteurs de l’électronique, de l’automobile et d’autres secteurs, malgré des inquiétudes persistantes.

Ces évolutions interviennent à la veille d’une rencontre prévue ce mois-ci entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping , que les entreprises suivront de près afin d’obtenir des éclaircissements sur un mécanisme proposé visant à réduire les barrières douanières sur certains produits non sensibles.

Le distributeur américain Target TGT.N a réorienté certaines commandes vers des fournisseurs chinois, ont indiqué deux personnes proches du dossier, invoquant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des contraintes de production. Ces sources n’ont pas divulgué la valeur ni la durée de ces commandes.

Shein, le distributeur chinois de prêt-à-porter, réduit également certaines de ses activités au Vietnam, selon des sources proches de ses opérations dans ce pays.

Target et Shein n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Jin Chaofeng, un exportateur de mobilier d’extérieur basé à Hangzhou, dans l’est de la Chine, a déclaré avoir fermé un atelier à Hô Chi Minh-Ville qu’il avait ouvert en 2024 et avoir rapatrié la production en Chine cette année.

Il a expliqué qu’il avait eu du mal à trouver le matériel dont il avait besoin au Vietnam et qu’il avait dû faire venir de Chine des articles de base tels que des vis et des moules pour porte-gobelets.

Le calcul qui justifiait autrefois la délocalisation à l’étranger a changé, a-t-il déclaré. "Une fois tous les éléments pris en compte, le coût global ne différait pas beaucoup, cela n’avait donc aucun intérêt."

L’une des raisons de ce départ de la Chine était de tirer parti des différences entre les taux de droits de douane américains.

La Chine était soumise à un taux de droits de douane américain effectif d’environ 20%, contre 6,1% pour le Vietnam, 13,4% pour l’Indonésie et 4,5% pour la Thaïlande, selon les estimations de l’Economist Intelligence Unit (EIU) en juillet. Mais cet avantage s’est réduit depuis que Washington a étendu ses droits de douane à un plus grand nombre de pays, ce qui a incité certains fabricants chinois à reconsidérer leurs investissements à l’étranger, a indiqué l’EIU.

AU-DELÀ DES DROITS DE DOUANE

L’accès à l’énergie est devenu un facteur aussi déterminant que le prix, en particulier après que la crise au Moyen-Orient a mis à l’épreuve la fiabilité énergétique des sites de production, ont indiqué certaines entreprises.

Stanislaw Krykun, directeur général de la société d’emballage polonaise DST Pack, a collaboré avec son partenaire de fabrication chinois, avec lequel il travaille depuis six ans, pour surmonter la période difficile où les coûts des matières premières plastiques ont bondi de 15% en avril en raison de la flambée des prix du pétrole.

"En cas de crise, les usines de production chinoises seront les plus stables sur lesquelles vous pourrez compter", a déclaré M. Krykun.

DST Pack s’approvisionne à hauteur de 80% auprès d’une usine de Shenzhen, les 10% restants provenant à parts égales d’usines de secours établies de longue date aux États-Unis et en Europe, a-t-il précisé.

Ces alternatives coûtent deux à trois fois plus cher à l’unité.

M. Krykun avait écarté l’idée de délocaliser en Asie du Sud-Est après avoir vu un partenaire commercial rencontrer des difficultés au Vietnam. "Il a été confronté à de nombreux problèmes, de la production jusqu’à l’exportation", a-t-il expliqué. "Le système là-bas ne fonctionne pas aussi bien qu’en Chine."

Guan Baokui, un avocat basé à Qingdao qui conseille les fabricants, a déclaré que le Vietnam et l’Indonésie souffraient d’un approvisionnement en électricité "instable et irrégulier", un problème qui s’est aggravé avec la flambée des cours mondiaux du pétrole.

Tous les exportateurs ne constatent pas un retour de la demande américaine. Summer Hu, une agente commerciale basée à Ningbo spécialisée dans les articles cadeaux et les produits de sports de plein air, a déclaré que son entreprise n’avait pas constaté d’augmentation des commandes en provenance des États-Unis.

"Nous ne sommes pas si optimistes", a déclaré Mme Hu. "La concurrence est trop intense."

Le Vietnam reste l’un des principaux bénéficiaires de la diversification des chaînes d’approvisionnement, attirant des milliards de dollars d’investissements étrangers .

Yu Yangxian, qui commercialise des casiers électriques et des distributeurs automatiques, a indiqué que son entreprise conservait environ un huitième de sa capacité totale au Vietnam à titre de couverture.

Elle a ajouté que l’entreprise pourrait à nouveau se développer dans ce pays "si Trump perd la tête" et que les droits de douane montent en flèche.

Les exportateurs ont déclaré ne pas s’attendre à ce que le sommet Trump-Xi résolve leurs problèmes.

"Nous avons depuis longtemps cessé d’attendre grand-chose de Trump. Nous ne pouvons pas compter sur lui pour notre subsistance ni placer tous nos espoirs en lui. Nous devons trouver des marchés d’exportation pour assurer notre survie", a déclaré Kuang.