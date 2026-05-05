Des éditeurs poursuivent Meta pour violation du droit d'auteur pour entraîner son IA

Des éditeurs de premier plan tels qu'Elsevier, Hachette ALHG.PA , Cengage et Macmillan et McGraw Hill MH.N ont intenté mardi une action en justice contre Meta Platforms META.O , accusant le géant technologique d'avoir utilisé abusivement leurs livres et articles de revues pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Llama.

Les éditeurs, ainsi que l'auteur Scott Turow, estiment dans la plainte collective déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, que Meta avait piraté des millions de leurs œuvres et les avait utilisées sans autorisation pour entraîner ses modèles linguistiques de grande ampleur à répondre à des requêtes humaines.

"L'IA est le moteur derrière des innovations transformatrices, de la productivité et de la créativité pour les particuliers et les entreprises, et les tribunaux ont à juste titre estimé que l'entraînement de l'IA sur du matériel protégé par le droit d'auteur pouvait être considéré comme un usage loyal", a répondu un porte-parole de Meta dans un communiqué.

"Nous nous défendrons vigoureusement contre cette action en justice", a-t-il ajouté.

Les éditeurs affirment que Meta a piraté des œuvres allant de manuels scolaires à des articles scientifiques en passant par des romans, notamment "La Cinquième Saison" de N.K. Jemisin et "The Wild Robot" de Peter Brown, pour l'entraînement de son IA.

Ils ont demandé au tribunal l'autorisation de représenter un groupe plus large de titulaires de droits d'auteur, réclament des dommages-intérêts d'un montant non précisé.

Ce procès ouvre un nouveau front dans la bataille en cours sur le droit d'auteur entre les créateurs et les entreprises technologiques au sujet de l'entraînement des IA, dans laquelle des dizaines d'auteurs, de médias, d'artistes visuels et d'autres plaignants ont poursuivi des entreprises telles que Meta, OpenAI et Anthropic pour violation du droit d'auteur.

Anthropic, soutenue par Amazon et Google, a été la première grande entreprise d'IA à régler l'une de ces affaires, en acceptant l'année dernière de verser 1,5 milliard de dollars à un groupe d'auteurs pour mettre fin à un recours collectif qui aurait pu lui coûter des milliards supplémentaires en dommages-intérêts pour piratage présumé.

(Blake Brittain in Washington, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)