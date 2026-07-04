Des drones ukrainiens frappent le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg

(Actualisé avec précisions, mesure de soutien à la production de carburant en Russie)

La deuxième plus grande ville russe, Saint-Pétersbourg, ainsi que la région voisine de Leningrad, ont essuyé dans la nuit de vendredi à samedi une attaque massive de drones ukrainiens qui ont frappé un port et des infrastructures pétrolières, ont annoncé les autorités russes et ukrainiennes.

Alexandre Beglov, gouverneur de Saint-Pétersbourg, a déclaré que la ville de six millions d'habitants avait été visée par une attaque de drones "de grande ampleur" et que son terminal pétrolier avait été touché.

Il a ajouté que l'attaque n'avait pas fait de victime et que les conséquences de celle-ci avaient été maîtrisées.

Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenk, a déclaré pour sa part que des drones avaient frappé le port de Vysotsk, à environ 170 km au Nord-Ouest de Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique. Ce port est spécialisé dans l'acheminement de pétrole, de céréales, de charbon et de gaz naturel liquéfié.

Selon le gouverneur, 72 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Leningrad.

Dans un message posté sur Telegram, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré de son côté que les forces de défense ukrainiennes avaient frappé une infrastructure pétrolière portuaire "générant des revenus pour la guerre de la Russie". Il a ajouté qu'elles avaient aussi touché Kronstadt, une importante cible militaire, située à plus de 850 km de la frontière ukrainienne.

Aucune information n'a été communiquée par la Russie concernant une frappe sur Kronstadt, une base navale majeure près de Saint-Pétersbourg.

L'Ukraine a intensifié cette année ses frappes sur les infrastructures énergétiques russes, causant des pénuries de carburant dans certaines partie de la Russie.

Selon l'agence de presse russe TASS, le président Vladimir Poutine a signé samedi une loi amendant le code fiscal afin de soutenir le marché intérieur des carburants, notamment par des incitations à la production de carburants à haut indice d'octane via des mélanges.

Par ailleurs, le gouverneur de Briansk et celui installé par la Russie en Crimée ont indiqué que des frappes de drones avaient fait un mort dans chacune des deux régions, ainsi que plusieurs blessés.

Au sud de Saint-Pétersbourg, le gouverneur de la région de Pskov a déclaré que plus de 30 drones avaient été abattus au cours de la nuit et a fait état de dégâts mineurs et de plusieurs blessés, notamment dans une usine de la ville de Velikié Louki.

L'armée russe a informé Vladimir Poutine vendredi que ses troupes avaient pris le contrôle of Kostiantynivka, une ville stratégique de l'Est de l'Ukraine que Moscou convoite depuis longtemps dans le cadre de son avancée à travers la région de Donetsk.

"Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un autre mensonge russe", a répondu sur X le président ukrainien, ajoutant que Kyiv contrôle toujours la ville de Kostiantynivka.

Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle de quatre villages dans la région orientale ukrainienne de Kharkiv, ainsi que d'un autre village dans la région voisine de Donetsk.

(Rédaction de Reuters, version française Gilles Guillaume et Benjamin Mallet)