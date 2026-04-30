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Des drones ukrainiens frappent des installations pétrolières russes situées à 1.500 km du pays
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:51

Une image satellite montre de la fumée s'élevant à la suite d'une attaque de drone ukrainien contre une station de pompage de pétrole dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, à Bashkultaevo

Une image satellite montre de la fumée s'élevant à la suite d'une attaque de drone ukrainien contre une station de pompage de pétrole dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, à Bashkultaevo

Des drones ‌ukrainiens ont frappé, pour le deuxième jour consécutif, ​une raffinerie de pétrole près de la ville russe de Perm, située à 1.500 kilomètres ​de l'Ukraine, a annoncé jeudi le Service de sécurité ukrainien (SBU).

La ​raffinerie, propriété de Lukoil,, ⁠est l'une des plus grandes de Russie ‌et dispose d'une capacité de près de 13 millions de tonnes par an, ​a précisé ‌le SBU.

L'Ukraine a intensifié ses attaques en ⁠Russie, visant à perturber l'industrie pétrolière russe et à réduire les recettes qui aident Moscou ⁠à financer ‌la guerre contre Kyiv, dans un ⁠contexte de flambée des cours du brut ‌en raison de la guerre en ⁠Iran et d'assouplissement de certaines sanctions contre ⁠Moscou.

Réagissant mercredi ‌à la première de ces deux frappes, le ​président ukrainien Volodimir ‌Zelensky avait assuré que la portée des drones allait encore augmenter.

Selon ​les premières informations, la deuxième frappe a touché une installation clé du ⁠traitement primaire du pétrole au sein de la raffinerie, mettant de fait l'unité hors service, a noté le SBU.

Lukoil n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Anna Pruchnicka, version française ​Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 16:17

    On se demande pourquoi la Russie ne procède pas à des attaques massives contre l'Ukraine et se laisse finalement attaquer sans faire grand chose.

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