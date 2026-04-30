Des drones ukrainiens frappent des installations pétrolières russes situées à 1.500 km du pays

Une image satellite montre de la fumée s'élevant à la suite d'une attaque de drone ukrainien contre une station de pompage de pétrole dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, à Bashkultaevo
Des drones ukrainiens ont frappé, pour le deuxième jour consécutif, une raffinerie de pétrole près de la ville russe de Perm, située à 1.500 kilomètres de l'Ukraine, a annoncé jeudi le Service de sécurité ukrainien (SBU).
La raffinerie, propriété de Lukoil,, est l'une des plus grandes de Russie et dispose d'une capacité de près de 13 millions de tonnes par an, a précisé le SBU.
L'Ukraine a intensifié ses attaques en Russie, visant à perturber l'industrie pétrolière russe et à réduire les recettes qui aident Moscou à financer la guerre contre Kyiv, dans un contexte de flambée des cours du brut en raison de la guerre en Iran et d'assouplissement de certaines sanctions contre Moscou.
Réagissant mercredi à la première de ces deux frappes, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait assuré que la portée des drones allait encore augmenter.
Selon les premières informations, la deuxième frappe a touché une installation clé du traitement primaire du pétrole au sein de la raffinerie, mettant de fait l'unité hors service, a noté le SBU.
Lukoil n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten)
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