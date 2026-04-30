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Des drones ukrainiens frappent des installations pétrolières russes situées à 1.500 km du pays
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:13

Des drones ukrainiens ont frappé, pour le deuxième jour consécutif, une raffinerie de pétrole près de la ville russe de Perm, située à 1.500 kilomètres de l'Ukraine, a annoncé jeudi le Service de sécurité ukrainien (SBU).

La raffinerie, propriété de Lukoil, LKOH.MM , est l'une des plus grandes de Russie et dispose d'une capacité de près de 13 millions de tonnes par an, a précisé le SBU.

L'Ukraine a intensifié ses attaques en Russie, visant à perturber l'industrie pétrolière russe et à réduire les recettes qui aident Moscou à financer la guerre contre Kyiv, dans un contexte de flambée des cours du brut en raison de la guerre en Iran et d'assouplissement de certaines sanctions contre Moscou.

Réagissant mercredi à la première de ces deux frappes, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait assuré que la portée des drones allait encore augmenter.

Selon les premières informations, la deuxième frappe a touché une installation clé du traitement primaire du pétrole au sein de la raffinerie, mettant de fait l'unité hors service, a noté le SBU.

Lukoil n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten)

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