Des drones ukrainiens attaquent une usine de gaz en Russie - gouverneur
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 09:56

Des drones ukrainiens ont frappé une usine de gaz dans la région d'Orenbourg, dans le sud de la Russie, a annoncé dimanche le gouverneur local, provoquant un incendie dans un atelier que les services d'urgence s'efforçaient d'éteindre.

Selon Evgueni Solntsev, le gouverneur d'Orenbourg, aucun des salariés de l'usine n'a été blessé lors de cette attaque, qui a partiellement endommagé le site, a-t-il précisé sur la messagerie Telegram.

Depuis le mois d'août, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries russes et d'autres sites énergétiques pour tenter de perturber l'approvisionnement en pétrole et priver Moscou de cette source de financement.

(Reportage Reuters, version française Claude Chendjou,)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,01 USD NYMEX +0,27%
Pétrole Brent
61,35 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
57,59 USD Ice Europ +0,33%
