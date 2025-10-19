Des drones ukrainiens attaquent une usine de gaz en Russie - gouverneur

Des drones ukrainiens ont frappé une usine de gaz dans la région d'Orenbourg, dans le sud de la Russie, a annoncé dimanche le gouverneur local, provoquant un incendie dans un atelier que les services d'urgence s'efforçaient d'éteindre.

Selon Evgueni Solntsev, le gouverneur d'Orenbourg, aucun des salariés de l'usine n'a été blessé lors de cette attaque, qui a partiellement endommagé le site, a-t-il précisé sur la messagerie Telegram.

Depuis le mois d'août, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries russes et d'autres sites énergétiques pour tenter de perturber l'approvisionnement en pétrole et priver Moscou de cette source de financement.

(Reportage Reuters, version française Claude Chendjou,)